АРМА оцінило арештований завод "Керамбуд" Медведчука та Козака у 246 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело незалежну оцінку заводу "Керамбуд", за результатами якої ринкова вартість підприємства становить 246,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що ТОВ "Керамбуд" спеціалізується на виробництві будівельної цегли та входить до числа найбільших виробників цього виду продукції у західному регіоні України.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням німецького виробництва та має повністю автоматизований цикл виробництва. Потужності підприємства дозволяють виготовляти до 4 млн одиниць продукції щомісяця.

У травні 2025 року АРМА розпочало конкурс з пошуку управителя для цього активу. Наразі тривають попередні ринкові консультації, за результатами яких буде сформовано чіткі критерії та кваліфікаційні вимоги до потенційних управителів.

Раніше відомство провело перевірку арештованих активів, що належать ТОВ "Бетонбуд" та виявило факти незаконного використання заводу, який раніше був пов’язаний зі зрадником Віктором Медведчуком.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції ініціювало заборону на продаж арештованого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні.

У міністерстві пояснювали, що припинити продаж арештованого майна Медведчука потрібно, щоб пізніше стягнути його на користь держави у межах санкційної процедури. У Мін'юсті також вважають, що кримінальні справи щодо Медведчука в українських судах можуть залишитися без вироку, тому держава може бути змушена повернути вартість проданого арештованого майна.

Міністерства юстиції з вересня минулого року очолює Ольга Стефанішина, яка сама є підозрюваною в корупційній справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Олени Лукаш.