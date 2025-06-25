Кабмін дозволив встановити доплати тюремникам за роботу під час воєнного стану

Кабінет Міністрів дозволив встановити щомісячні доплати співробітникам Державної кримінально-виконавчої служби на час воєнного стану.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 28 лютого 2022 року №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям і особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", якими врегульовано питання встановлення на період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України додаткової щомісячної винагороди", – написав він.

Окрім виплат за безпосередню участь у бойових діях та виконання завдань у зоні бойових дій, постанова №168 дозволяє міністерствам та державним органам встановлювати додаткові виплати за особливості проходження служби під час воєнного стану. Наразі така можливість передбачена для військовослужбовців ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту.

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Як повідомлялося, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко скаржився, що два роки повномасштабної війни в Україні зарплати поліцейських не індексуються.

За його словами, наразі середня заробітна плата поліцейського в Україні складає 34-36 тис. грн. При цьому працівникам Нацполіції додатково виплачують 10 тис. грн за роботу під час воєнного стану, а в областях, де тривають бойові дії, доплати становлять 30 тис. грн.