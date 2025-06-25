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Новини Паркування авто у Києві
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Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю підвищать втричі: Кабмін схвалив законопроєкт

Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю підвищать

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, законопроєктом пропонується підвищити штрафи за:

  • порушення правил зупинки, стоянки, паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);
  • створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.

"Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду)", – додав Мельничук.

Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") уточнив, що у випадку ухвалення урядового законопроєкту максимальний штраф за ці порушення збільшиться втричі. Зараз його розмір становить від 1020 до 1700 грн.

"Штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – 5100 гривень Відповідний законопроєкт підтримав сьогодні Кабмін. Тепер його має проголосувати Верховна Рада", – написав депутат у Telegram.

Автор: 

авто (4196) законопроєкт (1694) Кабмін (7826) паркування (161) штраф (1136)


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Топ коментарі
+7
Зачем мелочиться, сразу расстрел на прямо на стоянке!
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25.06.2025 17:21 Відповісти
+7
Інших проблем в країні нема
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25.06.2025 17:21 Відповісти
+7
Інших проблем у країні що веде війну на виживання у нашого так званого кабміну схоже немає!
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25.06.2025 18:21 Відповісти
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Зачем мелочиться, сразу расстрел на прямо на стоянке!
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25.06.2025 17:21 Відповісти
Любиш займати місця інвалідів?
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26.06.2025 09:43 Відповісти
Любиш розстрілювати людей?
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26.06.2025 12:41 Відповісти
Чому розстрілювати? Новина про те, щоб штрафувати порушників... І я це підтримую! Я от не уявляю ситуації, коли на парковці якогось ТЦ не було місць і я б зайняв місце для інвалідів...
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26.06.2025 12:48 Відповісти
На Ваше место я не претендую.
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26.06.2025 13:06 Відповісти
Інших проблем в країні нема
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25.06.2025 17:21 Відповісти
Ну то норми ЄС..був випадок, на порожній стоянці товариш парконувся на інвалідці, ми кількома сім'ями на кількох машинах були. Перед маркетом Теско. Скупились, вийшли - у ньго блокувальник на колесі. 300 євро сплатив. І пофігу, що парковка півгектару порожня..
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25.06.2025 17:42 Відповісти
Оце і є правильно. А хто щось там патякає звичайнісіньке бидло яке у дворах на газонах і на місцях для інвалідів паркується
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25.06.2025 20:47 Відповісти
То коли Вас штрафонуть скажете. Під будинками в моєму дворі немає розміток для паркування інвалідів)))
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25.06.2025 20:50 Відповісти
Інших проблем у країні що веде війну на виживання у нашого так званого кабміну схоже немає!
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25.06.2025 18:21 Відповісти
Насрать ЗЕлёным на инвалидов, просто денег срубить хочется.
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25.06.2025 20:54 Відповісти
Ну бидло треба виховувати навіть під час війни... А виховувати найкраще штрафами - це і бюджет поповнить!
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26.06.2025 09:42 Відповісти
ІНВАЛІДОПРОКУРОРИ НЕ ХОЧУТЬ ШУКАТИ ПАРКОМІСТО,ТАК ЯК І ТІ ХТО ЗАПЛАТИВ ЗА ПОСЛУГИ МСЕК,ЧИ ВЛАДА ДІЙСНО ЗА ІНВАЛІДІВ ХВИЛЮЄТЬСЯ?
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25.06.2025 22:22 Відповісти
Це Назарій, довів до сказу
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26.06.2025 13:00 Відповісти
..прокурорам стало тесно в городе.. машину поставить негде из за холопов.. надо наказывать..
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26.06.2025 13:07 Відповісти
Тепер поліцаям лафа. Не потрібно навіть тужитися. Немає QR-коду вже винен. Хто тепер інваліда без QR-коду повезе і де його брати?
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26.06.2025 13:23 Відповісти

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