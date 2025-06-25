Штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю підвищать втричі: Кабмін схвалив законопроєкт
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для осіб з інвалідністю".
Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, законопроєктом пропонується підвищити штрафи за:
- порушення правил зупинки, стоянки, паркування на місцях, призначених для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки);
- створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів.
"Також передбачається унормування обовʼязку водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, встановлювати та використовувати на транспортних засобах розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" разом з інформацією щодо наявності інвалідності у формі унікального електронного ідентифікатора (QR-коду)", – додав Мельничук.
Своєю чергою народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") уточнив, що у випадку ухвалення урядового законопроєкту максимальний штраф за ці порушення збільшиться втричі. Зараз його розмір становить від 1020 до 1700 грн.
"Штрафи за безпідставне паркування на місцях для водіїв з інвалідністю збільшилися до 300 неоподаткованих мінімумів – 5100 гривень Відповідний законопроєкт підтримав сьогодні Кабмін. Тепер його має проголосувати Верховна Рада", – написав депутат у Telegram.
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