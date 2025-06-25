Кабмін ініціював новий вид обов’язкової звітності для бізнесу: Кого це торкнеться

Кабінет Міністрів схвалив проєкт змін до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", які передбачають запровадження обов’язкової звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Вперше на законодавчому рівні передбачається складання, подання та оприлюднення звітності зі сталого розвитку для окремих категорій підприємств. Така звітність міститиме інформацію про вплив компанії на екологію, соціальні питання, трудові відносини, права людини, антикорупційну діяльність, а також про те, як ці питання впливають на діяльність підприємства", – пояснили у Мінфіні.

Планується, що інформація про сталий розвиток подаватиметься за Європейськими стандартами (ESRS) у вигляді окремого розділу звіту з управління, її подаватимуть разом із фінансовою звітністю.

Нова звітність стосується:

великих підприємств та материнських компаній великих груп;

середніх та малих підприємств, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку капіталу.

Водночас нові правила впроваджуватимуть поетапно:

великі підприємства та материнські підприємства великої групи, які мають понад 500 працівників – звітуватимуть у 2028 році;

інші великі підприємства та материнські підприємства великої групи – у 2029 році;

середні та малі підприємства з цінними паперами на біржі – у 2030 році.

"Запровадження звітності зі сталого розвитку створить рівні умови для українських і європейських компаній на міжнародних ринках, сприятиме залученню інвестицій та підвищить конкурентоспроможність, а також сприятиме виконанню зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію", – вважають у Мінфіні.

Читайте також: Податкова попередила про нові штрафи за порушення звітності. Про що йдеться?. ІНФОГРАФІКА

Крім того, схваленим урядом законопроєктом пропонується оновити критерії для визначення категорій підприємств.

Так, критерії для визначення мікро-, малих, середніх і великих підприємств оновлять з урахуванням інфляції та рекомендацій Єврокомісії. Очікується, що це дозволить зменшити адміністративне навантаження та уникнути необґрунтованого потрапляння підприємств у категорії з жорсткішими вимогами.

Також законопроєкт передбачає обов'язкове впровадження міжнародних стандартів для державних компаній.

Зокрема, держпідприємства та компанії, де понад 50% акцій належать державі, будуть зобов’язані вести облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а також складати звіт про управління.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, відповідно до яких підприємці, підприємства, установи та організації знову зобов’язані подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики.