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Новини Ринок електроенергії
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"Зелений тариф": Кабмін затвердив план відокремлення надбавки на ВДЕ від тарифу "Укренерго"

Кабмін затвердив план відокремлення надбавки на ВДЕ від тарифу

Кабінет Міністрів затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії та план заходів щодо її реалізації на 2025 і 2026 роки.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Наразі виплати виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом сплачує держпідприємство "Гарантований покупець", а різницю між ринковою ціною реалізації електроенергії з відновлюваних джерел і "зеленим тарифом" має покривати НЕК "Укренерго" за рахунок тарифу на передачу електроенергії. За експертними оцінками, ці компенсаційні виплати становлять близько 2/3 тарифу на передачу.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 січня на 29,8% – до 686,23 грн/МВТ-год.

Таке значне підвищення тарифу обумовлене тим, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків з оплати виробництва електроенергії за "зеленим тарифом", пояснював керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Крім того, на початку лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав спрямування понад 10 мільярдів гривень невикористаних коштів НЕК "Укренерго" від тарифу на диспетчеризацію на погашення боргів на ринку електроенергії.

У тому числі, 45% цих коштів мали спрямувати на покриття витрат та погашення заборгованості з виплат за "зеленим тарифом" промисловим електростанціям, а ще 10% – на покриття витрат та погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.

Автор: 

Кабмін (7826) електроенергія (4312) Укренерго (2037) альтернативна енергетика (704) Зелений тариф (334)


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А як правильно прочитати - зелЕний чи зЕлиний тариф?
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25.06.2025 19:50 Відповісти
Читати треба ПО-старому, зелений тариф родом з 2015 року.
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25.06.2025 22:07 Відповісти
Маєте панелі? Чи ото щоби накинути?
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26.06.2025 00:03 Відповісти
А можно узнать, на ***** мне, как потребителю, оплачивать дорогую возобновляемую э/э?!?! Пускай все производители выходят на рынок и продают свою энергию, если она кому нибудь нужна?! Почему я должен оплачивать чей-то коррупционный бизнес?! Эти все ахмедовы с поцрашенками и ОПЗЖ пускай продают свою энергию сами, или используют в своих бизнесах!!!!! Почему население должно использовать в своих целях солнечную энергию в быту, а излишек продавать?! Пускай рашенки с ахмедовыми постр ***** свою солнечную энергию в бизнесе, а излишек, если такой будет, продает на рынке!!!!! Хорошо устроились, поввозили панели без уплаты НДС и пошлин и продают за дорого никому не нужную солнечную энергию, а сами потре***** для своего бизнеса дешёвую атомную!!!!🙂‍↔️😳
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25.06.2025 22:47 Відповісти
Корупційний бізнес? Натепер панелей наставили в кожному дворі. Люди покупили інвертори як дбж, і це гріх не поставити до нього панелі. Поставивши панелі, людина бачить, що надлишки просто пропадають, тож оформляє зелений тариф. Де тут корукція, пане?
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26.06.2025 00:02 Відповісти
В вашем случае вообще бизнеса нету, тем более коррупционного!!! Если вы не в теме, то изучите, перед тем как задавать вопрос!!!!
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26.06.2025 07:10 Відповісти
Дядя, приватні СЕС, це крапля в морі, порівняно з комерційними (ДТЕК/ахметка), тому не заливай
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26.06.2025 19:34 Відповісти

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