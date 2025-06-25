"Зелений тариф": Кабмін затвердив план відокремлення надбавки на ВДЕ від тарифу "Укренерго"

Кабінет Міністрів затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії та план заходів щодо її реалізації на 2025 і 2026 роки.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 25 червня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Наразі виплати виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом сплачує держпідприємство "Гарантований покупець", а різницю між ринковою ціною реалізації електроенергії з відновлюваних джерел і "зеленим тарифом" має покривати НЕК "Укренерго" за рахунок тарифу на передачу електроенергії. За експертними оцінками, ці компенсаційні виплати становлять близько 2/3 тарифу на передачу.

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Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 січня на 29,8% – до 686,23 грн/МВТ-год.

Таке значне підвищення тарифу обумовлене тим, що вперше за останні 4 роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків з оплати виробництва електроенергії за "зеленим тарифом", пояснював керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Крім того, на початку лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав спрямування понад 10 мільярдів гривень невикористаних коштів НЕК "Укренерго" від тарифу на диспетчеризацію на погашення боргів на ринку електроенергії.

У тому числі, 45% цих коштів мали спрямувати на покриття витрат та погашення заборгованості з виплат за "зеленим тарифом" промисловим електростанціям, а ще 10% – на покриття витрат та погашення заборгованості перед постачальниками універсальних послуг для виплат власникам домашніх СЕС.