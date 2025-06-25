БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
640 14

Багато ліків в Україні подешевшають уже до кінця літа, – Ляшко

Міністр охорони здоров’я анонсував зниження цін на ліки вже до кінця літа

В Україні роздрібні ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже до кінця цього літа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже сформували національний каталог лікарських засобів і бачимо перші результати. Бачимо, що ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже впродовж червня, липня, серпня. І у подальшому це вже буде ціна зафіксована", – розповів Ляшко.

Він додав, що "ціна, яка буде задекларована в національному каталозі цін, наступним етапом буде відображатися в електронному рецепті і буде підтягуватись".

Ляшко також зауважив, що зниження цін відбувається не тільки на українські, а й на імпортні препарати.

"У цьому напрямку рухаємося. З українським виробником це набагато швидше відбулося, можна було сісти за "круглий" стіл, домовитись і попросити їх про певну соціальну відповідальність на період воєнного стану, і ми вже маємо зниження цін на 30%. Щодо іноземних виробників, з якими ми також працюємо, вже очікуємо позитивний ефект від регуляцій, які ми започаткували", – сказав він.

Ляшко уточнив, що "ці регуляції, які проводяться, не можуть дати ефект сьогодні на завтра".

"Тому цей ефект ми вже будемо оцінювати впродовж 2025 року з підсумком у грудні цього року", – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що аптеки в Україні оштрафували на 1,8 млн грн за завищені ціни на ліки.

раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати

Автор: 

ліки (586) медицина (630) МОЗ (1447) ціни (3584) Ляшко Віктор (116)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+3
Пи@бол....ті ж сами лікі в Польщі коштують 500грн....в Україні 1500грн..
показати весь коментар
25.06.2025 18:59 Відповісти
+2
Іншими совами, багатьом лікам у відкритому доступі капець!
показати весь коментар
25.06.2025 18:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пи@бол....ті ж сами лікі в Польщі коштують 500грн....в Україні 1500грн..
показати весь коментар
25.06.2025 18:59 Відповісти
Головне щоб піпл схавал й чєкав на панацею.
показати весь коментар
25.06.2025 21:09 Відповісти
Іншими совами, багатьом лікам у відкритому доступі капець!
показати весь коментар
25.06.2025 18:59 Відповісти
Ага, подешевеют в связи с новым урожаем...
показати весь коментар
25.06.2025 19:03 Відповісти
зуб даеш?
показати весь коментар
25.06.2025 19:22 Відповісти
Дуже сумніваюся. Чи зроблять все через електронний рецепт. Ляшко хоч бачив чергу до сімейного? Ціни на продукти - вже п#здець. Добавте ще маразма з ліками. Незламно і потужно.
показати весь коментар
25.06.2025 19:27 Відповісти
Наші хит-ж-пі фармкомпанії просувають свої генерики за ціною брендів,а якість до тієї ж ж-пи.
показати весь коментар
25.06.2025 19:52 Відповісти
З полиць аптек зникають імпортні перевірені ліки,і замінюють на своє фуфло.
показати весь коментар
25.06.2025 19:56 Відповісти
ворюга тупая
показати весь коментар
25.06.2025 19:59 Відповісти
Скільки вже трендіти,що колись подешевшають ліки? Клоуни все обіцяють,а реальних знижок немає
показати весь коментар
25.06.2025 20:23 Відповісти
Дожити б до того Клондайку.
показати весь коментар
25.06.2025 21:08 Відповісти
головне пообіцяти...все одно виборів не буде тому можна просто п..здіти будь що.
показати весь коментар
25.06.2025 21:24 Відповісти
А какие предпосылки для этого?! Курс укрепится до 27грн.?! Можно идиотов не брать на министерские должности?!?!😳
показати весь коментар
25.06.2025 22:50 Відповісти
Тож ліків не юуде, ясно.
показати весь коментар
26.06.2025 17:03 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 