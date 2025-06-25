Багато ліків в Україні подешевшають уже до кінця літа, – Ляшко

В Україні роздрібні ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже до кінця цього літа.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже сформували національний каталог лікарських засобів і бачимо перші результати. Бачимо, що ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже впродовж червня, липня, серпня. І у подальшому це вже буде ціна зафіксована", – розповів Ляшко.

Він додав, що "ціна, яка буде задекларована в національному каталозі цін, наступним етапом буде відображатися в електронному рецепті і буде підтягуватись".

Ляшко також зауважив, що зниження цін відбувається не тільки на українські, а й на імпортні препарати.

"У цьому напрямку рухаємося. З українським виробником це набагато швидше відбулося, можна було сісти за "круглий" стіл, домовитись і попросити їх про певну соціальну відповідальність на період воєнного стану, і ми вже маємо зниження цін на 30%. Щодо іноземних виробників, з якими ми також працюємо, вже очікуємо позитивний ефект від регуляцій, які ми започаткували", – сказав він.

Ляшко уточнив, що "ці регуляції, які проводяться, не можуть дати ефект сьогодні на завтра".

"Тому цей ефект ми вже будемо оцінювати впродовж 2025 року з підсумком у грудні цього року", – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що аптеки в Україні оштрафували на 1,8 млн грн за завищені ціни на ліки.

раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати