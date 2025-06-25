"Це не шахрайство, це захоплення": Адвокат прокоментував справу GNT Group

Адвокат підприємців Сергія Грози та Володимира Науменка Олександр Зубрицький заявив про політично мотивований характер справи, відкритої Офісом генпрокурора щодо нібито заволодіння $20 млн, що належали американському інвестору.

Відповідну заяву захисник українських підприємців оприлюднив у Facebook.

Він пояснив, що йдеться про опублікований 20 червня пресреліз ГПУ, який, на думку сторони захисту, містить юридично необґрунтовані твердження.

"Сергій Гроза та Володимир Науменко – не шахраї, а підприємці з бездоганною репутацією. Упродовж десятиліть вони працювали відкрито, з великими міжнародними партнерами, включаючи ЄБРР та CHS. Репутаційний тиск на них – це спроба силового витіснення з бізнесу через кримінальні справи", – наголошує адвокат.

Захист вважає, що справа має ознаки рейдерської атаки з боку іноземних фондів Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners, які раніше стали кредиторами GNT Group.

"Кримінальна справа є інструментом тиску, а не результатом правової оцінки. Жодного факту шахрайства не доведено. Усі договори укладалися в рамках господарських правовідносин, і представники інвесторів особисто брали участь у прийнятті рішень", – вказує Зубрицький.

Він додає, що особливе занепокоєння викликає теза прокуратури про "зникнення зерна" з елеватора компанії. У GNT Group пояснюють ситуацію військовими обставинами, пошкодженнями елеватора під час бойових дій та зіпсуванням частини зерна.

"Було проведено інвентаризацію із залученням міжнародної компанії, і жодних претензій з боку Innovatus тоді не надходило. Ні офіційного запиту на повернення зерна, ні акту про втрату, ні експертизи, ні фіксації "шкоди" – не існує", – вказує адвокат.

Він також стверджує, що жодних $20 млн клієнти не отримували особисто, адже йдеться про кредитування компанії, частина якого так і не була надана.

"Навпаки, GNT Group з власної ініціативи шукала нове фінансування та підготувала випуск єврооблігацій під удвічі менші ставки. Але цей процес було зупинено через блокування з боку кредиторів і початок війни", – зазначає захисник.

Зубрицький також повідомив, що захист оскаржить ці звинувачення в українських і міжнародних судах.

"Ми маємо всі докази, які підтверджують невинуватість наших клієнтів і системність спроб захоплення бізнесу через фабрикацію підозр та тиск на судову гілку влади. Якщо сьогодні успішну компанію можна відібрати силою, то завтра це може статися з будь-яким підприємцем", – підсумував адвокат.

Як повідомлялося, раніше українським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group, головним слідчим управлінням Нацполіції повідомлено про підозру, а Печерський районний суд Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та як альтернативний захід заставу у 570 млн грн.

Адвокати Науменка вказували, що в процесі обрання такого сурового запобіжного заходу суд проігнорував рекомендації лікарів щодо необхідності постійного медичного догляду та проведення планової операції, а також не врахував стан здоров'я підозрюваного.