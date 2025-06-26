Російська влада хоче збільшувати імпорт наперекір дорученню Путіна

Поки президент Росії Владімір Путін вимагає заміщати імпортні товари російськими та ставить за мету опустити частку імпорту у ВВП нижче 17% до 2030 року, міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков ставить протилежне завдання.

Про це пише The Moscow Times.

"У нас стратегічне завдання: ми зараз як країна зацікавлені у збалансованій торгівлі. Оскільки у нас скоротився відтік капіталу, нам потрібно, щоб торгівля товарами та послугами була збалансована, тому ми зацікавлені у нарощуванні імпорту із країн, з якими торгуємо", – сказав Решетніков.

Причому торішнім дорученням Путіна було знизити до 2030 року частку імпорту товарів та послуг у ВВП до 17%, що російські аналітики називали дуже амбітною метою.

За історію спостережень з 1995 року частка імпорту в російському ВВП лише одного разу була нижчою за 17%: у 2022 році, коли імпорт впав через санкції, вона склала 15,1%. У 2015-2023 роках. вона була у середньому 19,9%.

Зі слів Решетнікова випливає, що він хоче більше імпорту, щоб послабити курс рубля. На занадто міцний рубль останнім часом скаржаться багато російських посадовців і бізнесменів. Проте вплинути на нього уряд РФ не може.

Скорочення частки імпорту в структурі ВВП дозволить російським компаніям зайняти ніші, що звільнилися після виходу іноземих компаній, і заробити на цьому 3,5 трлн руб., говорив заступник голови адміністрації Путіна Максим Орєшкін. Це, за його словами, гроші, які російський бізнес має відвоювати у іноземних компаній.

Раніше повідомлялося, що російські виробники електроніки запропонували обмежити "паралельний імпорт" техніки при тому, що частка на ринку складає 12%.

До того Міністерство промисловості та торгівлі Росії виступило з ініціативою запровадити обов'язкове маркування ноутбуків, смартфонів та ряду іншої електроніки.

Раніше повідомлялося, що російське телеком-обладнання для імпортозаміщення на 80% виявилося китайським.