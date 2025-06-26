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Новини
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Російська влада хоче збільшувати імпорт наперекір дорученню Путіна

Російська влада хоче збільшувати імпорт наперекір дорученню Путіна

Поки президент Росії Владімір Путін вимагає заміщати імпортні товари російськими та ставить за мету опустити частку імпорту у ВВП нижче 17% до 2030 року, міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков ставить протилежне завдання.

Про це пише The Moscow Times.

"У нас стратегічне завдання: ми зараз як країна зацікавлені у збалансованій торгівлі. Оскільки у нас скоротився відтік капіталу, нам потрібно, щоб торгівля товарами та послугами була збалансована, тому ми зацікавлені у нарощуванні імпорту із країн, з якими торгуємо", – сказав Решетніков.

Причому торішнім дорученням Путіна було знизити до 2030 року частку імпорту товарів та послуг у ВВП до 17%, що російські аналітики називали дуже амбітною метою.

За історію спостережень з 1995 року частка імпорту в російському ВВП лише одного разу була нижчою за 17%: у 2022 році, коли імпорт впав через санкції, вона склала 15,1%. У 2015-2023 роках. вона була у середньому 19,9%.

Зі слів Решетнікова випливає, що він хоче більше імпорту, щоб послабити курс рубля. На занадто міцний рубль останнім часом скаржаться багато російських посадовців і бізнесменів. Проте вплинути на нього уряд РФ не може. 

Скорочення частки імпорту в структурі ВВП дозволить російським компаніям зайняти ніші, що звільнилися після виходу іноземих компаній, і заробити на цьому 3,5 трлн руб., говорив заступник голови адміністрації Путіна Максим Орєшкін. Це, за його словами, гроші, які російський бізнес має відвоювати у іноземних компаній.

Раніше повідомлялося, що російські виробники електроніки запропонували обмежити "паралельний імпорт" техніки при тому, що частка на ринку складає 12%.

До того Міністерство промисловості та торгівлі Росії виступило з ініціативою запровадити обов'язкове маркування ноутбуків, смартфонів та ряду іншої електроніки.

Раніше повідомлялося, що російське телеком-обладнання для імпортозаміщення на 80% виявилося китайським.

Автор: 

імпорт (2369) путін володимир (1074) росія (14581) імпортозаміщення (41)


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імпорт узко-темнокожих мальчіков це просто АНТИ-АПАРТЕЇД па-русскі русскіх якийсь
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26.06.2025 11:55 Відповісти
Сьогодні ж було від корінних москвичів на проліт безпілотника: «мама-джаан»…
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26.06.2025 16:54 Відповісти

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