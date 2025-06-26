Кабмін планує реструктуризувати китайський кредиту ДПЗКУ на $1,5 мільярда

Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію.

Про це йдеться у проєкті змін до держбюджету 2025 року, передає Інтерфакс-Україна.

"Кабінет Міністрів попросить Верховну Раду надати йому право тимчасово зупинити платежі за цим кредитом, дата погашення якого припадає на 2030 рік", – зазначається в документі.

Уряд очікує, що це дасть змогу провести переговори з китайським банком про нові, більш сприятливі умови повернення боргу.

Читайте також: Китай погодився відкласти погашення кредиту часів Януковича для ДПЗКУ на $1,5 мільярда

ДПЗКУ у 2012 року домовилася з Експортно-імпортним банком Китаю про кредит розміром $1,5 млрд на закупівлю зерна для експорту за торговельними угодами з КНР. Планувалось, що пізніше китайська сторона виділить ще $1,5 млрд на проєкти зрошення і розвитку зернової логістики. Але через фінансову неспроможність ДПЗКУ обов’язок щодо погашення кредиту ліг на державу, яка була його гарантом.