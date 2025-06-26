Резерви Нацбанку збільшились на $1 мільярд завдяки зростанню світових цін на золото

Міжнародні резерви України збільшилися на $1,08 млрд внаслідок переоцінки вартості золота у їх складі за останні півтора року.

Про це у Національному банку України (НБУ) повідомили на запит ЕП.

Так, наразі близько 6,5% резервів номіновані у банківському золоті, вартість якого перебуває біля історичних максимумів. У червні 2025 року вона перевищила $3400 за тройську унцію (31,1 грама), хоча ще наприкінці 2024 року золото коштувало менше $2700, а на початку 2022 року – менше $1800 за унцію.

Внаслідок зростання вартості золота протягом 2024 року Нацбанк здійснив переоцінку його вартості, через це номінальна вартість резервів збільшилася на $480,9 млн.

У 2025 році зростання світових цін на золото пришвидшилося. Як наслідок, лише за 5 місяців цього року через переоцінку його вартості загальний обсяг резервів збільшився ще на $597,6 млн.

Відтак, за неповні 1,5 року здорожчання золота призвело до зростання резервів України на більш ніж $1 млрд.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому дорожчає золото та скільки це триватиме?

Водночас НБУ наразі не планує збільшувати частку золота у резервах.

"Враховуючи високу волатильність цін на золото, низькі (майже нульові) відсотки, які можна отримати від його розміщення, а також те, що зараз ціна на золото перебуває поблизу свого історичного максимуму, НБУ наразі не планує істотне збільшення своїх вкладень у цей актив", – повідомили у Нацбанку.