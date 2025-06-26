БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
637 7

Резерви Нацбанку збільшились на $1 мільярд завдяки зростанню світових цін на золото

Вартість золота у резервах Нацбанку збільшились на $1 мільярд

Міжнародні резерви України збільшилися на $1,08 млрд внаслідок переоцінки вартості золота у їх складі за останні півтора року.

Про це у Національному банку України (НБУ) повідомили на запит ЕП.

Так, наразі близько 6,5% резервів номіновані у банківському золоті, вартість якого перебуває біля історичних максимумів. У червні 2025 року вона перевищила $3400 за тройську унцію (31,1 грама), хоча ще наприкінці 2024 року золото коштувало менше $2700, а на початку 2022 року – менше $1800 за унцію.

Внаслідок зростання вартості золота протягом 2024 року Нацбанк здійснив переоцінку його вартості, через це номінальна вартість резервів збільшилася на $480,9 млн.

У 2025 році зростання світових цін на золото пришвидшилося. Як наслідок, лише за 5 місяців цього року через переоцінку його вартості загальний обсяг резервів збільшився ще на $597,6 млн.

Відтак, за неповні 1,5 року здорожчання золота призвело до зростання резервів України на більш ніж $1 млрд.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Чому дорожчає золото та скільки це триватиме?

Водночас НБУ наразі не планує збільшувати частку золота у резервах.

"Враховуючи високу волатильність цін на золото, низькі (майже нульові) відсотки, які можна отримати від його розміщення, а також те, що зараз ціна на золото перебуває поблизу свого історичного максимуму, НБУ наразі не планує істотне збільшення своїх вкладень у цей актив", – повідомили у Нацбанку.

Автор: 

валютний резерв (203) золото (301) НБУ (9407) золотовалютний резерв (254)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Голова Нацбанку та міністр фінансів, сором'язливо обходять, озвучення суми грошей, виведених «невідомими особами», з України за кордон, у період, з 2019 року по сьогодення, на 01.06.2025 року!!??!
Цікаву арифметику, можуть отримати Українці, що ДОНАТЯТЬ щоденно для допомоги нашим Захисникам України!
Зеленський, та його група осіб з урядового кварталу, це можуть прокоментувати, на лохоМарафоні!!!! Західні Партнери, теж, про цю грошову масу, знають!!
показати весь коментар
26.06.2025 13:52 Відповісти
А держборг зріс за місяць на мільярд доларів, ви сьогодні про це писали...
показати весь коментар
26.06.2025 14:01 Відповісти
"Жить стало вєсєлей, жить стало лучше."
показати весь коментар
26.06.2025 14:23 Відповісти
пздц дураё бы, резерви VI Wa збільшились, завдяки зростанню цін на золото и евро
показати весь коментар
26.06.2025 14:31 Відповісти
Ніколи не чув що інфляція хоч гривні, хоч бакса, хоч євро щось "додає". Так, ЦИФРА зросла, але "закупівельна спроможність" цього резерву НІЧОГО НЕ ДОДАЄ - скільки чогось могли купити за його вартість, стільки можемо й зараз, і нічим не більше, бо ціна зросла на усе, як на золото, так й на товари, інші ресурси, зброю й т.д. та т.п.!!!
показати весь коментар
26.06.2025 16:31 Відповісти
ТАКА "економіка" просто копіює )(уйло (воно ж путін) котре теж запевняло що через падіння вартості рубля по відношенню до іноземних валют доходи РоССії від продажу нафти "зросли"! Отакі "економісти" що у ЄП, що на Цензорі котрий вирішив ТАКЕ публікувати!
показати весь коментар
26.06.2025 16:35 Відповісти
Зе Поц, Елдак, гетьманцев....приготовиться....
показати весь коментар
26.06.2025 16:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 