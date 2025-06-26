Банки видали кредитів на відновлення енергетики за рік на 25 мільярдів

За рік від дати підписання меморандуму про сприяння відновленню енергетичної інфраструктури банки профінансували відповідні проєкти на загальну суму майже 25 мільярдів гривень.

Зокрема, за цей час надано 1 879 кредитів бізнесу на загальну суму 23,7 млрд грн та 8 622 кредитів населенню на 1,3 млрд грн, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Станом на 25 червня загальна профінансована банками потужність генерації за позиками бізнесу перевищила 705 МВт, зберігання – 320 МВт. Проєкти фінансуються у 21 області країни.

"У червні місячний обсяг наданих "енергетичних" кредитів став найбільшим за рік (5,5 млрд грн), тож валовий портфель таких кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення на 25 червня сягнув 14,9 млрд грн, фізичним особам – 1 млрд грн", – зазначається у повідомленні.

Водночас Нацбанк не розкрив обсяг отриманих банками заявок на кредити для відновлення енергетики.

Як повідомлялося, за період з 1 червня 2024 року до 25 травня 2025 року банки отримали 4,5 тис. заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 86,4 млрд грн та почали фінансувати такі проєкти (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 18,2 млрд грн.

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Нагадаємо, у червні минулого року 20 банків з часткою понад 85% чистих активів банківської системи підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування для проєктів з будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо. Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M + 3%).