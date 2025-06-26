Корупційна схема в Інституті раку: Суд відпустив ексдиректора установи під заставу у розмірі 30 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для колишнього в.о. директора Інституту раку та нардепа, а нині депутата Дніпропетровської облради Андрія Шипка у вигляді застави на суму 30 млн грн.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов, лише частково задовольнивши клопотання прокурора САП, який просив арештувати підозрюваного із альтернативою внесення застави у розмірі 183 млн грн, повідомляє "Центр протидії корупції".

Отже тепер у Шипка є 5 днів на внесення застави.

Також суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обовʼязків, у тому числі він має здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, 18 червня НАБУ повідомило шести особам про підозру в організації злочинної схеми розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання для Національного інституту раку. Її реалізація завдала державі збитків на понад 231 млн грн.

За даними ЦПК, підозрюваними в цій справі є:

️відомий бізнесмен Герман Фісталь;

колишній в.о. директора Інституту раку, депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Шипко;

довірена особа фісталя – Оксана Чулуп;

️підлеглий Фісталя – Юрій Василенко;

️секретар тендерного комітету – Дмитро Каліущенко;

️голова робочої групи з проведення закупівель – Богдан Борисюк.

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, Фісталь як фактичний керівник групи компаній, яка є найбільшим постачальником медичного обладнання в Україні "від голки для шприца до лінійного прискорювача" (зокрема МРТ, КТ, машин швидкої допомоги, дрібної медичної периферії), переможцем численних публічних закупівель, створив злочинну організацію.

До її складу він залучив довірених осіб, а саме представників підконтрольних йому компаній, для участі у програмі "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку", а також службових осіб Інституту.

Злочинна організація мала встановити контроль над проведенням закупівель Інституту раку. При цьому вартість придбаного медичного обладнання штучно завищили, часом до 50% від початкової ціни.

Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021-2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231,04 млн грн.

19 червня ВАКС відмовився взяти під варту бізнесмена Германа Фісталя, встановивши для нього запобіжний захід у вигляді застави на 200 млн грн.

Зауважимо, що компанія "Автоспецпром" родини Фісталя є найбільшим постачальником швидких за контрактами із держпідприємством "Медичні закупівлі України". Хоча компанія регулярно зривала строки постачання, замовник її не штрафував.

Кінцевими бенефіціарами "Автоспецпрому" з-під Києва є Герман Фісталь, а також сини його покійного брата Володимира Фісталя – Артем Фісталь і неповнолітній Еміль Фісталь, якого в цьому статусі представляє Світлана Фісталь.

Батьком Германа та Володимира Фісталів є відомий лікар і професор Еміль Фісталь, який останніми роками працював в окупованому Росією Донецьку та отримував нагороди так званої "ДНР".