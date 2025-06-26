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Новини
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Сплата туристичного збору в Україні цьогоріч зросла на третину. Які міста найбільш популярні?

Сплата туристичного збору в Україні цьогоріч зросла на третину

Сплата туристичного збору в Україні цього року зросла на понад третину порівняно з минулим роком. Так, у січні-травні місцеві бюджети отримали 132 млн грн туристичного збору, тоді як за п'ять місяців минулого року надійшло 98,6 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Як зазначається, найпривабливіше місто для туристів – Київ. 25% сплаченого туристичного збору припадає на столицю (33 млн грн).

Також серед лідерів наступні області:

  • Львівська – 24,7 млн грн,
  • Івано-Франківська – 21,2 млн грн,
  • Закарпатська – 10,5 млн грн.

Як нагадали в Держподатковій, туристичний збір сплачують податковим агентам громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання. Своєю чергою податкові агенти, а це суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі): готелях, хостелах, будинках відпочинку тощо, перераховують його до місцевого бюджету.

Ставку збору встановлюють місцеві ради самостійно за кожну добу проживання: до 0,5% мінімальної зарплати – для громадян України та до 5 % – для іноземців.

Раніше стало відомо, що влада Львова підвищила ставки туристичного збору для іноземців. Якщо раніше іноземці платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка – 80 грн за добу.

Автор: 

податки (2495) збір (92) туризм (793) Державна податкова служба (400)


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Пів території під ударами + окупацією, а у Зельоних туризм процвітає. Не дивуйтесь. Бо сотні мільйонів навіть на прифронтових територіях Зельоними списуються на "розвиток туризму".
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26.06.2025 19:13 Відповісти
Турист в нас зараз один. В чергове турне перший раз поїхав в костюмі.
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26.06.2025 19:25 Відповісти
Який туризм, які привабливі туристичні міста ? В нас війна і то не перший рік. Дурдом.
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26.06.2025 21:06 Відповісти
Який туризм, усі патріоти на нулі

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26.06.2025 21:57 Відповісти

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