Лідери країн ЄС не змогли ухвалити 18 пакет санкцій проти Росії, робота над ним триватиме

Європейська Рада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну.

Це випливає з висновків щодо України, які були ухвалені під час засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів, передає Інтерфакс-Україна. Документ був ухвалений 26 країнами-членами ЄС. Не підтримала його Угорщина.

У тексті висновків зазначається, що ЄС разом з партнерами має намір обмежити здатність Росії продовжувати вести агресивну війну, а санкції "є невід'ємною частиною політики Євросоюзу для досягнення цієї спільної мети".

У цьому контексті Європейська Рада вітає прийняття 17-го пакету санкцій, спрямованих, зокрема, проти енергетичного та фінансового секторів Росії, включаючи "тіньовий флот" нафтових танкерів та їхніх операторів.

"Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського тіньового флоту, який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні екологічні та безпекові ризики. У цьому контексті вона закликає Раду швидко прийняти новий пакет санкцій. Вона також підкреслює важливість подальшого посилення заходів проти обходу", – йдеться у документі.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Водночас лідери ЄС заявили, що, відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися знерухомленими, доки "Росія не припинить свою війну агресії проти України та не компенсує їй збитки, завдані цією війною".

Крім того, Європейська Рада закликала держави-члени Європейського союзу продовжувати надавати Україні військову підтримку, прискорити підтримку та розвиток українського ВПК та зробити свій внесок в гарантії безпеки для України.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.