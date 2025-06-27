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Новини
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В Україну цього року завезли понад 130 розкішних авто. Це втричі менше, ніж торік

porshe

За п’ять місяців 2025 року в Україну завезли 131 автівку, яка підпадає під податок на розкіш. Це у 3,4 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (448 авто), але на 42% більше, ніж у 2021-му.

Про це повідомляє платформа Опендатабот із посиланням на дані Міністерства економіки.

Зазначається, що найбільше розкішних автівок цього року потрапило до Києва – 43% від загальної кількості. Ще 13% поїхало до Київської області та по 9% – до Одеської та Львівської областей.

47% від усіх авто заряджають електрикою, а ще 23% – електрикою або бензином. Бензинові авто преміум-класу обіймають лише третє місце: 19%.

інфографіка

63% усіх завезених в Україну авто, які підлягають податку на розкіш, цьогоріч – це Porsche. Зокрема, популярними були можелі Porsche Taycan та Porsche Cayenne E-hybrid – 41% та 8% від усіх авто відповідно.

На другій сходинці Mercedes-Benz – таких авто 21% від усієї кількості. Найбільшою прихильністю українців користуються Mercedes-Benz s 450 та Mercedes-Benz s 580 4matic – 15% загалом від усієї кількості.

Цьогоріч найдорожчу автівку помітили в Києві – Rolls-Royce Cullinan Black Badge за ціною $700 тис. Також на наших вулицях можна зустріти Rolls-Royce Spectre, який коштує $600 тис.

Щороку в Україні оновлюється перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком. Наразі таких моделей 338, проте минулого року їх було більше – 468.

Із січня до квітня власники люксових авто заплатили 87,2 млн грн податку. Це на 12%, або на 9,2 млн грн більше, ніж за той самий період торік. Найбільше платників очікувано у Києві – 26,5 млн грн.

Цей податок сплачують власники автомобілів, які випущені не більше, ніж 5 років тому та коштують понад 3 млн грн. Відповідно, ставка податку на одну автівку преміум-сегменту складає 25 тис. грн.

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авто (4196) податки (2492)


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Тому що 66% с..балися . І там катаються
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27.06.2025 11:00 Відповісти
Чергове підтвердження - у нас "бідна" країна !
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27.06.2025 11:22 Відповісти
Там не втричі менше, просто у списку розкішних моделей (його щороку затверджує Кабмін) у 2025 році чомусь відсутні, наприклад, Феррарі та МакЛарен...
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27.06.2025 11:49 Відповісти
Щороку в Україні оновлюється перелік автомобілів, які оподатковують транспортним податком. Наразі таких моделей 338, проте минулого року їх було більше - 468.

Просто деякі моделі уряд чомусь перестав вважати розкішними...
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27.06.2025 11:53 Відповісти
Це перемога!!
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27.06.2025 13:58 Відповісти
А трудяги й далі відривайте від своїх мізерних зп по гривні й донатьте на ЗСУ щоб бурят не прийшов і не забрав у вітчизняного феодала Бентлі.
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27.06.2025 16:41 Відповісти

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