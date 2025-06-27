Росія окупувала одне з найбільших родовищ літію в Україні, – Le Figaro

Росія, ймовірно, окупувала село Шевченко у Донецькій області, поруч із яким розташоване одне з найбільших родовищ літію в Україні.

На це звернуло увагу французьке видання Le Figaro, передає українська редакція Forbes.

Родовище поблизу Шевченкового було відкрите у 1982 році за часів СРСР. Це єдина в країні ділянка з високим вмістом сподумену – мінералу, який робить видобування літію простішим й дешевшим, ніж із петаліту. За оцінками Національної служби геологічних досліджень, близько 90% літію в цій ділянці міститься саме в сподумені.

Крім літію, у родовищі присутні інші стратегічні метали – тантал, ніобій, берилій, цезій, рубідій та олово, які використовуються для виробництва електроніки, а також в оборонній та енергетичній галузях.

Це вже друге українське родовище літію, захоплене Росією. Раніше на окупованій території опинилася ділянка "Крута Балка" у Запорізькій області.

З чотирьох розвіданих родовищ в Україні жодне зараз не експлуатується. На підконтрольній Україні території залишається два з них – "Полохівське" та ділянка "Добра" у Кіровоградській області.

Контроль Москви над двома літієвими ділянками може посилити її переговорні позиції у відносинах із США на тлі угод Вашингтона з Києвом про доступ до українських стратегічних ресурсів, зауважує Le Figaro.

До російського вторгнення українські вчені оцінювали загальні запаси літію в країні на рівні 500 000 тонн – більше, ніж у Португалії, яка вважалась лідером із видобутку цього ресурсу в Європі.

26 червня Міноборони РФ заявило про встановлення контролю над селищами Новосергіївка та Шевченко на Донеччині, однак Генштаб ЗСУ це спростовує. Аналітики DeepState попередили про значне просування ворога у районі Шевченко, Бурлацького та Вільного Поля.

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Як повідомлялося, спецдозвіл на Шевченківське родовище літієвих руд намагалося отримати ТОВ "Петро-Консалтинг", яке пов’язували з оточенням екснардепа Ігоря Кононенко. У березні 2021 року Офіс генпрокурора повідомляв, що апеляційний суд відхилив позов цієї фірми, яка вимагала зобов’язати Держгеонадр видати їй спецдозвіл на цю ділянку.

Спецдозвіл на Полохівське родовище у 2017 році без аукціону отримало ТОВ "Укрлітійвидобування", яке було створене у 2011 році та належало оточенню нардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка та сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія. У 2011 році фірма також отримала 120 га землі на Полохівському літієвому родовищі, запаси якого оцінюються як одні з найбільших у Європі.

Після зміни влади "Укрлітійвидобування" отримало нових власників – ними стали компанія "Харсам Орес ФЗЕ" (ОАЕ, кінцевий бенефіціар – єгиптянин Міна Азер Мамлук) 85%, Ігор Воронов (10%) та Олег Кадніков (5%). Зараз компанію через "Харсам Орес ФЗЕ" контролює український підприємець Сергій Табалов.

У квітні 2025 року Печерський районний суд Києва на вимогу Офісу генерального прокурора арештував 51 земельну ділянку Полохівського родовища літію в Кіровоградській області. Арешт наклали у межах провадження, яке розслідується ще з 2016 року. Тоді прокуратура відкрила справу за фактом начебто незаконного отримання дозволу на видобуток літію.