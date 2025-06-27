Батьки віцепрем’єрки Стефанішиної з Одеси купили елітне житло у центрі Києва під час великої війни, – розслідування

Батьки віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерки юстиції Ольги Стефанішиної під час повномасштабної війни стали власниками квартири та паркомісця у елітному житловому комплексі у центрі Києва.

Зокрема, матір високопосадовиці Надія Кравець у жовтні 2022 року стала власницею трикімнатної квартири у ЖК бізнес-класу "Львівська площа" у центрі Києва площею близько 100 кв. м, йдеться у розслідуванні hromadske.

Офіційно житло придбали за 3,04 млн грн – трохи більше $83 тис. на момент купівлі. Хоча ріелтори називають цю ціну заниженою щонайменше двічі, а забудовник у жовтні 2022 року продавав квартири у цьому ЖК за ціною від $2,38 тис. за квадратний метр.

Тобто ринкова ціна цієї квартири мала б становити від 12 млн гривень, або понад $300 тис., підрахували журналісти.

А у 2024 році її батько Віталій Кравець купив паркомісце та два маленькі приміщення у тому ж ЖК бізнес-класу "Львівська площа" за 650 тис. гривень, або $16 тис. за тогочасним курсом. При тому, що тільки одне паркомісце зараз тут можна придбати щонайменше за $37 тис.

Власного житла у столиці Стефанішина не має, тому вона вказувала у деклараціях з 2016 року й до сьогодні користування маминою київською квартирою площею 74 кв. м, яку Надія Кравець нібито купила у 2008 році.

Однак, відповідно до Реєстру прав на нерухоме майно, квартири з такою площею, купленої у 2008 році, у мами посадовиці не лише немає, а й не було. Хоча реєстр нерухомості в Україні повноцінно запрацював на початку минулого десятиліття, тож деяких старих об'єктів там може й не бути, зауважують журналісти.

Сама мама посадовиці, Надія Кравець, у коментарі журналістам сказала, що в неї дійсно є двокімнатна квартира в Києві, де мешкає її донька, але площею 76 кв. м, а щодо нової квартири вона спілкуватися відмовилася.

Самі батьки Стефанішиної мешкають в Одесі, мати ніколи жодного бізнесу не мала, а батько є засновником двох компаній, що спеціалізуються на підготовці водіїв транспортних засобів.

Батькові також належить три квартири в Одесі, що переважно дісталися йому у спадок. Мати віцепрем'єрки Надія Кравець у 2013 році придбала квартиру у Києві у ЖК "Космополітен" площею 150 кв. м, яка оцінювалася у близько $100 тис., свідчать дані реєстру нерухомості.

"Загальна площа апартаментів у ЖК "Космополітен" становила 150 кв. м, з них житлова – 74,5 кв. м. Можна було б припустити, що Ольга Стефанішина, коли зазначала в декларації квартиру мами на 74 кв. м, мала на увазі саме цю квартиру. От тільки у 2018 році Надія Кравець її продала", – йдеться у розслідуванні.

Офіційно цю квартиру у 2018 році продали за $97 тис., за тогочасним курсом, а іншим продавцем був родич колишнього чоловіка міністерки – Василь Стефанішин. Йому належала половина помешкання.

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Ольга Стефанішина з 2007 року, коли їй виповнилося 22, працювала у Мін'юсті. З приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році почала обіймати там керівні посади. Уже за Порошенка перейшла до Секретаріату Кабміну. Там з 2017 року по 2019 рік посадовиця не декларувала жодних заощаджень чи активів. А її доходи зросли від 387 тис. грн на рік (у 2016 році) до 767,3 тис. гривень (у 2019 році).

Після зміни влади у 2020 році вона недовго працювала в адвокатському об'єднанні "Ілляшев і партнери", а також відкрила ФОП з правової діяльності, який проіснував менше ніж пів року. А вже в червні 2020 року стала віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та увійшла до складу РНБО. Згодом її навіть включили до політради "Слуги народу".

Перші заощадження у посадовиці з’явилися у виправленій декларації за 2020 рік: 250 тис. гривень і $12 тис. готівкою. З 2021 року і до сьогодні Стефанішина отримує тільки зарплату та аліменти на виховання доньки й сина. Відкласти за роки роботи посадовиці наразі вдалося 665,34 тис. гривень.

Сама віцепрем'єрка на прохання прокоментувати запитання до вказаного у її декларації житла не відповіла.

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Як повідомлялося, з вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядає справу за звинуваченням ексміністерки юстиції Олени Лукаш, віцепрем’єр-міністерки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної та ще десятьох осіб. Їх підозрюють у заволодінні 2,52 млн грн за результатами тендеру з проведення порівняльно-правових досліджень щодо адаптації українського законодавства до європейського.