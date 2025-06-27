Зеленський створив нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом Єрмака. І ліквідував 5 попередніх Рад
Президент Володимир Зеленський вирішив утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган.
Відповідний указ №421/2025 від 27 червня оприлюднено на сайті голови держави.
Документом також затверджено Положення про Раду з питань підтримки підприємництва та її персональний склад.
Зокрема, очолить Раду керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а його заступницею буде перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. До її складу увійде бізнес-омбудсмен Роман Ващук, голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник та 77 українських.
Водночас цим же указом Зеленський вирішив ліквідувати:
- Національну раду реформ;
- Виконавчий комітет реформ;
- Національну інвестиційну раду;
- Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
- Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Також визнано такими, що втратили чинність цілу низку указів, пов’язаних з цими органами.
Як повідомялося, президент Володимир Зеленський також заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.
Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.
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Це все ЗВИЧАЙНА ІМІТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ Зеленьського. Литвину вде нема що придумати, щоб в телевізор " позитив" про Найвеличнішого засунути от і роблять без креативу полову якусь.
І ліквідував 5 попередніх Рад !
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Чи просто осваївалі бюджетні кошти?