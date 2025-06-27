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Новини
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Зеленський створив нову Раду з питань підтримки підприємництва під керівництвом Єрмака. І ліквідував 5 попередніх Рад

зеленський,єрмак

Президент Володимир Зеленський вирішив утворити Раду з питань підтримки підприємництва як консультативно-дорадчий орган.

Відповідний указ №421/2025 від 27 червня оприлюднено на сайті голови держави.

Документом також затверджено Положення про Раду з питань підтримки підприємництва та її персональний склад.

Зокрема, очолить Раду керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а його заступницею буде перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. До її складу увійде бізнес-омбудсмен Роман Ващук, голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник та 77 українських.

Водночас цим же указом Зеленський вирішив ліквідувати:

  • Національну раду реформ;
  • Виконавчий комітет реформ;
  • Національну інвестиційну раду;
  • Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
  • Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Також визнано такими, що втратили чинність цілу низку указів, пов’язаних з цими органами.

Як повідомялося, президент Володимир Зеленський також заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Автор: 

бізнес (1220) Зеленський Володимир (2538) Єрмак Андрій (70) Офіс Президента (187)


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Топ коментарі
+31
Пустили козла (дермака) в огород охороняти капусту!
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27.06.2025 19:11 Відповісти
+26
Ларьочник главний підприємець? Мало зо грушний крот, так іще і ларьками завілує?
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27.06.2025 19:25 Відповісти
+26
Потужно! Незламно! Квартально!
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27.06.2025 19:30 Відповісти
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Пустили козла (дермака) в огород охороняти капусту!
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27.06.2025 19:11 Відповісти
ЛАРЬОЧНІК вдаліший ніж ПРодюсер-дипломат?
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27.06.2025 20:03 Відповісти
Єрмакокозир ще й голова асоціації керівників облрад та місцевих рад.
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27.06.2025 20:06 Відповісти
Це не має жодного значення, як не має відношення до реального стану речей. Ніяких владних повноважень ні у яких " рад", " комісй", " зборів" , не було і не буде.
Це все ЗВИЧАЙНА ІМІТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ Зеленьського. Литвину вде нема що придумати, щоб в телевізор " позитив" про Найвеличнішого засунути от і роблять без креативу полову якусь.
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28.06.2025 01:10 Відповісти
Ну все, нам кабзда.
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27.06.2025 19:19 Відповісти
Ларьочник главний підприємець? Мало зо грушний крот, так іще і ларьками завілує?
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27.06.2025 19:25 Відповісти
Потужно! Незламно! Квартально!
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27.06.2025 19:30 Відповісти
ато !

І ліквідував 5 попередніх Рад !

.
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27.06.2025 20:14 Відповісти
Яке марення ! Цього Єрмака вже не знає куди засунути !
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27.06.2025 19:55 Відповісти
Хай би Ржевського спитав. Той всі теплі місця знає.
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27.06.2025 20:29 Відповісти
Порутчик Ржевский - молчать!
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27.06.2025 20:30 Відповісти
ВАУ!!!НУ ФСЬО КАПЕЦ ПОДКРАЛСЯ ЗАМЕТНО!!!БЕГИТЕ ВСЕ!!!И ПОДАЛЬШЕ!!!
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27.06.2025 19:57 Відповісти
До її складу увійде бізнес-омбудсмен Роман Ващук, голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник та 77 українських А головні не україньці?
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27.06.2025 19:59 Відповісти
Все що взяв на себе Єрмак тягнути він не зможе. Не вистачить часу. Робимо вивід це треба щоби стригти бабло.
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27.06.2025 20:08 Відповісти
Нелох уже незнає на чом мародерити с завгоспом
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27.06.2025 20:08 Відповісти
Хтось може уявити собі ЩО в Єрмака є на вовку?
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27.06.2025 20:13 Відповісти
Рука в дупі.
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27.06.2025 20:30 Відповісти
цілий кулак зажатий з флешками
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27.06.2025 21:30 Відповісти
Єрмак наше все...
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27.06.2025 20:24 Відповісти
Ліквідовані 5 рад хоч потужно працювали?
Чи просто осваївалі бюджетні кошти?
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27.06.2025 20:26 Відповісти
Може він це падло (єрмака) готує в премʼєр міністри?
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27.06.2025 20:30 Відповісти
Друга людина у вертикалі виконавчої влади підпорядковується формально "нікому" у будь-якій вертикалі влади. І нафіга взагалі ці ради підтримки будь-кого за умови, що виконавча, законодавча і судова влада працюють нормально? Рівно як і нафіга вони, якщо ці вертикалі працюють не нормально?
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27.06.2025 20:41 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політичний діяч **********, і Єрмак - пророк його!
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27.06.2025 20:50 Відповісти
Скільки нянь стали безробітними...
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27.06.2025 20:55 Відповісти
Найміцніший менеджер з п,яти міцніших зелених піявок.
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27.06.2025 20:56 Відповісти
А напоследок я скажу...
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27.06.2025 21:15 Відповісти
Вова! Не смішно...
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27.06.2025 21:16 Відповісти
Перестановка ліжок в ОП
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27.06.2025 21:17 Відповісти
Рада з підтримки підприємництва під керівництвом Єрмака - а які проблеми у підприємництва під керівництвом Єрмака, щоб його підтримувати?
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27.06.2025 21:27 Відповісти
Капець підприємництву.
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27.06.2025 21:32 Відповісти
чергове потужне *****.
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27.06.2025 22:03 Відповісти
всі, начебто, засуджують, а при перших найближчих виборах за кого підете голосувати? останні опитування ясно свідчать за кого, тому... не *******, панове!
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27.06.2025 22:26 Відповісти
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27.06.2025 22:28 Відповісти
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27.06.2025 23:46 Відповісти
Ну ффсььо... П....ц інституту підприємництва
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28.06.2025 00:22 Відповісти
Как же без дерьмака!!!!
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28.06.2025 00:49 Відповісти
Оооо, той накерує, ховайся в жито, це ппц, потужно)))))
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28.06.2025 01:11 Відповісти
Ви всі розумієте, що це крот "руського світа" у нас у владі, самий "жирний", самий "потужний", там де він всюди провали, давай його ще кудись, в кожну дюру залізе, що за менеджер такий?! А зрозумів, він "менеджер шашликів травневих"
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28.06.2025 01:21 Відповісти
Умивальників начальник і мочалок командир.
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28.06.2025 02:13 Відповісти

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