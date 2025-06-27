Колишньому заступнику голови Вищого госпсуду оголосили нову підозру в незаконному збагаченні на 97 мільйонів

Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду оголосили нову підозру в незаконному збагаченні на понад 97 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як зазначається, Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника голови Вищого господарського суду України в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування кримінального провадження ДБР ініціювало проведення моніторингу способу життя колишнього судді. У результаті НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн.

Так, фігурант, перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набув особисто або за його дорученням через інших осіб наступні активи:

шість квартир та п'ять гаражів у елітних ЖК "Новопечерські Липки" та Tetris Hall,

нежитлові приміщення,

три автомобілі,

18 земельних ділянок,

корпоративні права двох юридичних осіб,

внесення готівкових коштів на банківський рахунок у сумі $60 тис.

Було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалася здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які побудували "бізнес" на судових рішеннях.

Вони за неправомірні вигоди виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Організатор "схеми" – колишній голова Вищого господарського суду України – незаконно втручався в розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

"Таким чином, відповідно до ККУ, фігурнату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання щодо зміни підозрюваному запобіжного заходу з особистого зобов'язання на більш суворий", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування триває, і на сьогодні в рамках міжнародного співробітництва збираються докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки на території України, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також, дії фігуранта та його довірених осіб перевіряється на предмет наявності ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до 30 січня 2025 року.

Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрювався в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Імені затриманого правоохоронці не називають, але за даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.