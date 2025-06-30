Путін зробив держтаємницею дані про економіку і зовнішню торгівлю

Російський диктатор Володимир Путін значно розширив коло інформації, яка становить державну таємницю.

Відповідний указ оприлюднено на російському порталі офіційної інформації, передає Bloomberg.

Згідно із документом, відтепер до таємної інформації можуть належати дані про зовнішню політику Росії, міжнародну торгівлю та економічну політику, наукові розробки та підготовку до можливої ​мобілізації. Якщо російська влада вважатиме, що розголошена інформація шкодить національній безпеці, за її поширення загрожуватиме до восьми років позбавлення волі.

"Це знищення експертизи про російську економіку, заснованої на фактах та статистиці, і це призведе до посилення репресій", – прокоментував указ експерт з питань російських служб безпеки Андрій Солдатов.

Що приховує російська влада

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.

2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.

На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.

Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету – рекордна частка за 20 років доступної статистики.

У проєкті скарбниці 2025 року уряд Росії запланував збільшити частку секретних витрат майже до 30%, або більше 11 трлн руб.