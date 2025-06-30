Можлива відставка Кабміну Шмигаля: Железняк оприлюднив ймовірний склад нового уряду

В Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram із посиланням на власні джерела.

"Це станом на зараз. За два тижні ще точно частина змін у плані відбудеться. Пишу тільки те, що мені підтвердило хоча б декілька людей. Практично всі зміни це коли замість міністра отримує портфель його перший заступник", – зауважив депутат.

За його словами, на посаду першого віцепрем'єр-міністра замість Юлії Свириденко можуть призначити Олексія Кулебу. Зараз він – віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій. Натомість Мінекономіки очолить заступник міністра Олексій Соболєв.

Водночас міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка можуть призначити віцепрем'єром з питань безпеки та оборони.

Замість Оксани Жолнович Мінсоцполітики може очолити її перша заступниця Дарина Марчак.

Також залишить посаду в уряді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, його замінить перший заступник держсекретаря Кабміну Констянтин Марʼєвич.

За словами Железняка, посади міністра фінансів найімовірніше може позбутися Сергій Марченко, його може замінити або перший заступник міністра Денис Улютін, або голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Також з уряду підуть міністр освіти та науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький. Прізвища їх імовірних наступників наразі невідомі.

Також звільнять віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова, а очолюване ним міністерство приєднають до одного з інших.

Водночас збережуть посади у новому уряді, за даними Железняка:

віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина (втім, її можуть позбавити посади міністра, на яку претендує заступниця голови ОП Ірина Мудра;

міністр оборони Рустем Умєров;

міністр молоді та спорту Матвій Бідний;

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук;

міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін;

міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що ще не мав розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо можливої відставки уряду.