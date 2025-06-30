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Новини Новий Кабмін
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Можлива відставка Кабміну Шмигаля: Железняк оприлюднив ймовірний склад нового уряду

Єрмак та Свириденко

В Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram із посиланням на власні джерела.

"Це станом на зараз. За два тижні ще точно частина змін у плані відбудеться. Пишу тільки те, що мені підтвердило хоча б декілька людей. Практично всі зміни це коли замість міністра отримує портфель його перший заступник", – зауважив депутат.

За його словами, на посаду першого віцепрем'єр-міністра замість Юлії Свириденко можуть призначити Олексія Кулебу. Зараз він – віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій. Натомість Мінекономіки очолить заступник міністра Олексій Соболєв.

Водночас міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка можуть призначити віцепрем'єром з питань безпеки та оборони.

Замість Оксани Жолнович Мінсоцполітики може очолити її перша заступниця Дарина Марчак.

Також залишить посаду в уряді міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, його замінить перший заступник держсекретаря Кабміну Констянтин Марʼєвич.

За словами Железняка, посади міністра фінансів найімовірніше може позбутися Сергій Марченко, його може замінити або перший заступник міністра Денис Улютін, або голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Також з уряду підуть міністр освіти та науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова та міністр культури та інформаційної політики Микола Точицький. Прізвища їх імовірних наступників наразі невідомі.

Також звільнять віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова, а очолюване ним міністерство приєднають до одного з інших.

Водночас збережуть посади у новому уряді, за даними Железняка:

  • віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
  • віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина (втім, її можуть позбавити посади міністра, на яку претендує заступниця голови ОП Ірина Мудра;
  • міністр оборони Рустем Умєров;
  • міністр молоді та спорту Матвій Бідний;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук;
  • міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
  • міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін;
  • міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що ще не мав розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем щодо можливої відставки уряду. 

Автор: 

Кабмін (7829) Железняк Ярослав (92) Шмигаль Денис (1534)


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Топ коментарі
+8
Зелену мерзоту як не тосуй - все одно лайно!
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30.06.2025 12:28 Відповісти
+5
Шило, мило, заї...ло, три слова з закінченням на ло
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30.06.2025 12:26 Відповісти
+3
Ну, таке собі. Але показово, що татарське опудало не чіпають - нехай і надалі прой0бує забезпечення ЗСУ
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30.06.2025 12:33 Відповісти
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Шило, мило, заї...ло, три слова з закінченням на ло
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30.06.2025 12:26 Відповісти
Зелену мерзоту як не тосуй - все одно лайно!
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30.06.2025 12:28 Відповісти
Якщо Шмигаль -лайно, то ця соросовська соска Свириденко-лайнище. Це повністю залежна від Вови ********** і Д'Єрьмака шавка, яка буде виконувати будь-які команди господарів.
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30.06.2025 13:11 Відповісти
Країні потрібно провести вибори.
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30.06.2025 12:31 Відповісти
Під час війни? Ну, тоді - усі в окопи.
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30.06.2025 12:34 Відповісти
с хєра лі?
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30.06.2025 12:38 Відповісти
Ну, таке собі. Але показово, що татарське опудало не чіпають - нехай і надалі прой0бує забезпечення ЗСУ
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30.06.2025 12:33 Відповісти
Кого завгодно, тільки не українця. Так легше цими маріонетками керувати.
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30.06.2025 13:13 Відповісти
Ця зелена риба вже зігнила з голови і смердить не лише на Україну, але й на увесь світ. Тож зміна ліжок у цьому зеленому борделі нічого не змінить. Хоча, а хіба зелена влада хоче змін? Що її зараз не влаштовує? Корупція йде за планом, копійка капає...
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30.06.2025 12:36 Відповісти
Їрмак ставить свою шістку на посаду прем'єра, і все - бубочка у нього в цілковитій залежності. Зустрічайте нового повелителя всія малоросії
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30.06.2025 12:39 Відповісти
Гівно піде, гівно прийде.
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30.06.2025 12:40 Відповісти
О, п"ять Юля
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30.06.2025 12:48 Відповісти
Він - Желєзняк, 3,14здить про це 2й, чи навіть вже 3й рік. І колись він вгадає))))
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30.06.2025 12:50 Відповісти
А Шмигаль з награбованим десь у країні, з якою немає договору про екстрадицію, влаштується й буде на поплічників чекати?
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30.06.2025 12:59 Відповісти
Завтра в божевільні зміна білизни - п'ята палата міняється з шостою!
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30.06.2025 12:59 Відповісти
- А що ж,- він каже,- вибачайте,
Ні те, ні се,
Хоч десять раз пересідайте,
Немає хисту - от і все.

(Л. Глібов, "Музики")
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30.06.2025 13:01 Відповісти
Спітнілий хлопчик залізняк знову срач розводить. Чому таке нетримання у тому немічному "голосі"?
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30.06.2025 13:14 Відповісти

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