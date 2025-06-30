Ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії заблокували одразу дві країни, – ЗМІ

Ухвалення 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина.

Про повідомляє "Європейська правда" із посиланням на неназваного дипломата однієї з ключових держав ЄС.

"18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у п'ятницю, на засіданні послів ЄС, заблокувала не лише Словаччина. Угорщина також заявила, що затвердження пакета треба відкласти", – заявив дипломат.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року. Угорщина не висувала конкретних умов, зауважив дипломат.

Співрозмовник видання висловив упевненість, що обговорення 18-го пакета санкцій на рівні послів ЄС не поновиться до того, як відбудеться візит делегації Єврокомісії в Братиславу 3 липня.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Європейська Рада не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.