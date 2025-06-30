Лікарні витратили 2,3 мільярда на придбання томографів за останні два роки. Чверть із них досі не працює

Протягом 2023-2024 років бюджетні установи Україні замовили 62 комп’ютерні томографи (КТ) та магнітно-резонансні томографи (МРТ), витративши на це 2,33 млрд грн. Проте щонайменше 16 із них досі не працюють.

Проте це пише NGL.media із посиланням на відповіді на запити від отримувачів цього обладнання.

Журналісти просили відповісти, чи використовується придбане обладнання для обстеження пацієнтів. Виявилося, що загалом з понад 60 томографів у лікарнях повноцінно працюють лише 35, ще один – у тестовому режимі.

Ще дев’ять медзакладів не змогли запустити обладнання через відсутність підготовлених приміщень, при цьому є лікарні, де просто нема місця для придбаних нових томографів. Ще п’ять медзакладів проходять дозвільні процедури, а у двох – тривають монтажні роботи.

Наприклад, дві релоковані з Луганщини лікарні ще у 2023 році придбали КТ, але коли вони почнуть працювати – невідомо.

Зокрема, релокована до Дніпра Лисичанська багатопрофільна лікарня восени 2023 року замовила комп’ютерний томограф Somatom go.UP за майже 20 млн грн, який доставили у грудні того ж року.

"Обладнання закуповувалося на виконання заходів з підготовки до деокупації Лисичанська. Введення в експлуатацію залежить від деокупації населеного пункту та безпекової ситуації в регіоні", – пояснив керівник лікарні Дмитрій Литвинюк, зауваживши, що наразі лікарня шукає приміщення для встановлення обладнання.

Досі не запущений і КТ, який у 2023 році замовила Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня, релокована на Київщину.

Головне управління ДСНС у м. Києві теж купило КТ у 2023 році, але він не введений в експлуатацію і не працює, адже приміщення для нього все ще не готове.

Замовлені у 2024 році томографи також працюють не всі. Наприклад, військова частина А-1028 замовила КТ на початку 2024 року, доставили його у травні того ж року. Лише наприкінці квітня цього року томограф встановили у спеціальному приміщенні, але у відремонтованому кабінеті відсутнє електроживлення і загалом незавершений ремонт будівлі, який розпочали ще у 2023 році.

Нагадаємо, у травні волонтер Сергій Притула повідомив, що у Військовому госпіталі у Харкові вийшов з ладу єдиний томограф, необхідний для проведення лікування поранених та хворих воїнів ЗСУ. На придбання нового томографу оголосили збір, проте згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Міністерство охорони здоров’я знайшло томографі для госпіталю. Але Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону вирішили продовжити збір коштів від українців, щоб придбати ще один апарат.