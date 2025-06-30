Кабмін вніс законопроєкт про зміни до держбюджету на 450 мільярдів до Верховної Ради

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань".

Відповідний урядовий законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, 30 червня, за №13439.

Текст самого законопроєкту та супровідні документи до нього поки що не опубліковані.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Зміни до бюджету: Де уряд знайшов гроші на ЗСУ, більші зарплати для поліцейських і "кешбек" від Зеленського

Як повідомлялося, уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до держбюджету на 2025 рік 25 червня. Він передбачає збільшення видатків на 449 мільярдів гривень, у тому числі планується виділити додаткові 412,4 млрд грн на безпеку і оборону.