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Новини Тіньова економіка
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БЕБ викрило нелегальних торговців тютюновими виробами на Київщині: вилучили товару на понад 4 мільйони. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння.

За даними слідства, фігуранти справи налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі на Київщині, зокрема у Білій Церкві, передає пресслужба БЕБ.

"Продаж контрафактної продукції також здійснювався через соціальні мережі з доставкою по всій території України", – зазначається у повідомленні.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ вилучили понад 1,5 тис. електронних тютюнових пристроїв, 17,5 тис. ємностей з рідинами для куріння, понад 1 тис. упаковок тютюну для куріння кальяну, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів оцінюється у 4,2 млн грн, зазначають у БЕБ.

Наразі триває досудове розслідування у справі, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині
БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині
БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині
БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині
БЕБ викрило нелегальну торгівлю тютюновими виробами на Київщині

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.

Автор: 

цигарки (365) тютюн (347) електронні сигарети (57) Бюро економічної безпеки (450)


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У порівнянні з "торговцями яйцями по 17грн." це якесь дрібнота.... "школяри".
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30.06.2025 14:53 Відповісти
Це, чергова, злочинна група осіб, з розгалуженою мережею кришувальників і контактів!!
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30.06.2025 15:09 Відповісти

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