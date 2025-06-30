Євросоюз офіційно продовжив дію економічних санкцій проти Росії ще на пів року

Рада ЄС у понеділок, 30 червня, офіційно продовжила запроваджені проти РФ за вторгнення в Україну санкції ще на шість місяців – до 31 січня 2026 року.

Йдеться про економічні обмеження, вперше запроваджені у 2014 році, які були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Наразі європейські санкції проти РФ складаються з широкого спектра секторальних обмежень, які охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, промисловість, транспорт, постачання технологій та товарів подвійного використання, а також предметів розкоші.

Зокрема, йдеться про заборону на імпорт нафти морем та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків та призупинення мовлення російських пропагандистських ЗМІ у ЄС.

"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усіх заходів, запроваджених ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", – підсумували у Раді ЄС.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

Раніше у ЄС сподівалися, що 18-й пакет санкцій для Росії через її війну з Україною буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 26-27 червня в Брюсселі. Втім, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що вимагатиме відкласти голосування за новий пакет санкцій.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зокрема, пропонується запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.