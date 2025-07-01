Українці назвали улюблені аптеки: "Подорожник" став lovemark-компанією вдруге

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Мережа аптек "Подорожник" вдруге поспіль стала lovemark-компанією у категорії "Аптеки".

Про це стало відомо під час церемонії Всеукраїнської премії з клієнтського досвіду UCXE'25. Нагорода відзначає улюблені бренди українців за даними щорічного дослідження міжнародної холдингової компанії 4Service. Дослідження охоплює різні галузі та фокусується на рівні клієнтського досвіду й лояльності споживачів.

Цьогоріч у споживчому опитуванні 4Service взяли участь майже 18 тис. респондентів, які назвали 317 улюблених брендів у 14 категоріях.

Уже два роки поспіль "Подорожник" стає lovemark у категорії "аптеки" – і це перший випадок, коли аптечна мережа отримує нагороду двічі.

"Те, що "Подорожник" продовжує бути лідером уподобань українців, є показником не тільки високої впізнаваності бренду, а й стійкої прихильності клієнтів", – заявила регіональна директорка 4Service East Вікторія Скорбота.

Наразі клієнтами "Подорожника" є понад 22 млн українців.

За даними 4Service, 50% респондентів виділяють для себе цю мережу завдяки програмі лояльності, 37% – завдяки якості обслуговування.

У цьому році ще більше українців назвали "Подорожник" як аптеку, якій вони надають перевагу (23% у 2025 році проти 20% у 2024, 14% у 2023 році). 55% опитаних заявили, що для наступного візиту в аптеку оберуть "Подорожник" – і цей показник має тенденцію до зростання за останні роки (54% у 2024 році, 44% у 2023 році).

Також респонденти відзначають мережу як лідера інновацій, а її рекламу як таку, що позитивно виділяється. Непоміченим не залишився й інтер'єр, завдяки якому "Подорожник" вирізняється серед інших.

Загалом мережа "Подорожник" посіла четверте місце в загальному рейтингу з 317 брендів, які українці назвали улюбленими в 14 категоріях.

Категорія "Аптеки" при цьому виявилась однією з найбільш конкурентних: тут за право називатись lovemark змагалися 26 брендів, що дуже показово: хоча придбання ліків не відноситься до емоційних покупок, але висока конкуренція і частота взаємодії з клієнтом роблять свою справу. Фактично аптека перестає бути просто точкою продажу – це вже партнер у турботі про здоров'я.

У "Подорожнику" заявляють, що змогли досягти таких результатів завдяки розгалуженій програмі лояльності і широкому вибору доступних ліків, які можна придбати за державними соціальними програмами і власними вигідними акціями.

Мережа співпрацює з великим FMCG-ритейлом, банками та платіжними системами, а також є учасником найбільшої в Україні програми лояльності Fishka.

У кількох областях "Подорожник" запустив акцію "Щасливі години", яка надає додаткові знижки пенсіонерам. Також мережа "Подорожник" є лідером продажів ліків за державною програмою реінбурсації.

"Ми високо цінуємо довіру клієнтів. Доступність ліків під час війни стає критичною потребою – сьогодні на цьому зосереджується фокус державної політики і зусилля всіх учасників фармринку. Те, що "Подорожник" відмітили як lovemark, означає, що нам дійсно вдається відповідати очікуванням: справедливі ціни, широкий асортимент, доступність – і це помічають наші клієнти. Розробка акційних пропозицій є важливою частиною нашої програми лояльності, – сказав маркетинг-директор мережі аптек "Подорожник" В'ячеслав Сауц.