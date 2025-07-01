Зростання ВВП України уповільнилося до 0,9%, – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року уповільнилося до 0,9%, порівняно з першим кварталом минулого року.

Порівняно з четвертим кварталом 2024 року реальний ВВП зріс на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), свідчить оперативна оцінка Держстату.

Нагадаємо, зростання ВВП України у 2024 році становило до 2,9%, після збільшення на 5,5% у 2023 році. При цьому, протягом минулого року відновлення економіки України уповільнювалося, а наприкінці 2024 року було зафіксовано зменшення ВВП.

Так, якщо у першому кварталі 2024 року ВВП України зріс на 6,8%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, то у другому кварталі відновлення економіки уповільнилося до 4%, у третьому – до 2,2%, а у четвертому зафіксовано спад ВВП на 0,1%.

Водночас бюджетна декларація на 2026-2028 роки, затверджена урядом 27 червня, передбачає прискорення зростання валового внутрішнього продукту України в 2026 році на 4,5%, у 2027 році – на 5% і в 2028 році – на 5,7%.