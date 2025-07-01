Виробники російської сільгосптехніки почали скорочувати виробництво і відправляти робітників у позапланові відпустки

Виробники сільгосптехніки у Росії почали переходити на скорочений робочий тиждень, оголошувати позапланові корпоративні відпустки та йти у простій через різке падіння попиту на їх продукцію.

Зокрема, про перехід на неповний робочий тиждень оголосив челябінський завод "Трактор", а найбільший виробник сільгосптехніки у Росії "Ростєльмаш" скоротив виробничу програму та вимушено переніс щорічну корпоративну відпустку із вересня на червень, пише російський "Коммерсант".

"Ринок сильно знизився. Рішення про робочий режим ухвалюватимемо наприкінці липня, виходячи з ситуації", – розповів гендиректор ДК "Кіровський завод" (включає Петербурзький тракторний завод) Сергій Сєрєбряков.

Водночас ситуація з попитом продовжує погіршуватися через затоварення ринку сільгосптехнікою як російського, так і імпортного виробництва, кажуть співрозмовники видання. Так, станом на середину березня у десяти найбільших сільгоспмашинобудівних підприємств на складах накопичилось непроданої техніки на 62 млрд руб.

Водночас продажі російської сільгосптехніки на внутрішньому ринку в січні-травні скоротилися на 32,8% – до 62,7 млрд руб., підрахували в російському об'єднанні "Росспецмаш".

Імпортна техніка продається ще гірше: середнє падіння за підсумками січня-травня - близько 40%, визнав голова правління асоціації дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов.

Існують ризики того, що деякі підприємства сільгоспмашинобудування не зможуть подолати кризу та закриються, каже Дмитро Бабанський із SBS Consulting. Не виключає подібного сценарію і Алтинов, проте на масові закриття він не чекає, оскільки попередні роки були доволі успішними для виробників. Втім, він припускає, що продажі російської та імпортної сільгосптехніки у РФ за підсумками 2025 року впадуть приблизно на 25%, попри підтримку галузі державою.

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Як повідомлялося, у травні найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії – об'єднання "Ростсельмаш" – оголосив про призупинку виробництва через падіння попиту.

Попит на сільгосптехніку у Росії падає через дорогі кредити, обумовлені високою обліковою ставкою центробанку. Крім того, російські сільгоспвиробники стикаються з труднощами через високі експортні мита, а також зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах Росії.

При цьому з осені минулого року "Ростсельмаш" звільнив близько 2 000 працівників.

В останні роки провідний російський виробник сільгосптехніки був бенефіціаром буму російського сільського господарства. Завдяки дешевим кредитам для російських аграріїв, він також успішно витіснив іноземних конкурентів, однак уряд РФ згорнув більшість програм пільгового кредитування у цій сфері через зростання видатків на війну проти України.