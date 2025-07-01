В Україні відсьогодні змінився стандарт напруги в мережі з 220 до 230 вольт. Як це вплине на електроприлади?

Відсьогодні, 1 липня 2025 року, в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт – це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту.

Про це нагадали в "Харківобленерго".

Стосовно того, як це вплине на побутову техніку, в компанії пояснили, що більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт. Якщо ж у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати.

Водночас зміна стандартів напруги не вплине на споживання електроенергії.

"Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів", – пояснили в компанії.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в квітні цього року повідомляла, що в Україні з 1 липня цього року почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В.

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори", – заявляли тоді в Нацкомісії.

Окрім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності, оскільки електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.