БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 710 24

В Україні відсьогодні змінився стандарт напруги в мережі з 220 до 230 вольт. Як це вплине на електроприлади?

В Україні відсьогодні змінився стандарт напруги в мережі з 220 до 230 вольт

Відсьогодні, 1 липня 2025 року, в Україні офіційно змінився стандарт напруги в електромережах з 220 на 230 вольт – це означає, що номінальна напруга в розетках тепер становить 230 В, а допустимі відхилення становлять від 207 В до 253 В. Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту.

Про це нагадали в "Харківобленерго".

Стосовно того, як це вплине на побутову техніку, в компанії пояснили, що більшість з електроприладів, які імпортуються в Україну, уже передбачені для роботи в рівнях напруги від 200 до 240-250 вольт. Якщо ж у будинку встановлені автомати захисту від сплесків напруги, то їх необхідно переналаштувати.

Водночас зміна стандартів напруги не вплине на споживання електроенергії.

"Нарахування здійснюються за фактично спожиту електроенергію, тобто кількість кіловат на годину, яку зафіксував лічильник. Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів", – пояснили в компанії.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в квітні цього року повідомляла, що в Україні з 1 липня цього року почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В.

"Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільна напруга зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань, а також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори", – заявляли тоді в Нацкомісії.

Окрім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності, оскільки електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.

Автор: 

енергетика (415) електроенергія (4313) НКРЕКП (1445)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту

А коли зарплати та пенсії приведуть до загальноєвропейського стандарту? бо ціни на продукти харчування вже привели до загальноєвропейського стандарту
показати весь коментар
01.07.2025 15:54 Відповісти
+4
Шах і мат, порохоботи! Зєля прийняв країну з 220В, а залишить з 230В! "Всьо больше возрастаєт процент жиров у масле!" (С)
показати весь коментар
01.07.2025 15:56 Відповісти
+1
Е, а мій советьскій паяльник?!
показати весь коментар
01.07.2025 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зміни відбулися з метою приведення української електромережі до загальноєвропейського стандарту

А коли зарплати та пенсії приведуть до загальноєвропейського стандарту? бо ціни на продукти харчування вже привели до загальноєвропейського стандарту
показати весь коментар
01.07.2025 15:54 Відповісти
Ви все зразу хочете. Не на часі поки що.
показати весь коментар
01.07.2025 15:58 Відповісти
Коли будеш працювати як в Європі працюють, а не тут сидіти цілодобово...
показати весь коментар
01.07.2025 15:58 Відповісти
Я не сиджу тут цілодобово, не тринди
показати весь коментар
01.07.2025 16:14 Відповісти
Е, а мій советьскій паяльник?!
показати весь коментар
01.07.2025 15:54 Відповісти
Трохи швидше нагріватиметься. Нічого поганого з ним не станеться.
показати весь коментар
01.07.2025 16:12 Відповісти
Это смотря как им пользоваться.
показати весь коментар
01.07.2025 16:18 Відповісти
Шах і мат, порохоботи! Зєля прийняв країну з 220В, а залишить з 230В! "Всьо больше возрастаєт процент жиров у масле!" (С)
показати весь коментар
01.07.2025 15:56 Відповісти
Така напруга в Україні, вже більш як 10 років, зараз, нарешті змінили стандарти, і як же це вплине на електроприлади? х й з...
показати весь коментар
01.07.2025 15:56 Відповісти
А ніяк. Як були коливання напруги від 180 В до 250 В так і будуть. То що ж змінить стандарт напруги 230 В? Стандарти на то і існують щоб їх порушувати.
показати весь коментар
01.07.2025 16:03 Відповісти
"Стандарти на то і існують щоб їх порушувати." - це ви по фанері не з тієї опери наваяли.

Стандарти існують, щоб коли людина купить щось, то річ за розеткою, напругою і т.д. підходила для підключення що в Німеччині, що в Польщі, що в Україні.

Не відповідність стандарту, це коли берез радянський електроприлад і вилка не підходить в евророзетку із заземленням.

Чи стандарт USB, якщо ви його ПОРУШИТЕ як ви написали, то ви свій телефон не зможете зарядити.

Стандарт - це домовленість виробників робити ОДНАКОВО, щоб людям було зручно і була універсальність. А хто порушує стандарти - то таке лайно нікому не потрібно ексклюзивне.
показати весь коментар
01.07.2025 16:11 Відповісти
Достатньо свято вірувати: все що робиться для простого наріду, - благо!
показати весь коментар
01.07.2025 15:56 Відповісти
На більшості техніки написано 200-240, а на багатьох приладах ще більший діапазон. Так що хвилюватись не потрібно від слова зовсім.
показати весь коментар
01.07.2025 16:00 Відповісти
Як це виразиться на платіжках за енергетику??
показати весь коментар
01.07.2025 16:01 Відповісти
Платить будем больше.
показати весь коментар
01.07.2025 16:08 Відповісти
Зельоним же потрібно чимось пояснити чергове підвищення тарифів. Зараз профільні експерди з уряду будуть бульби пускати.
показати весь коментар
01.07.2025 16:01 Відповісти
Ніяк. Тільки хайп у змі.
показати весь коментар
01.07.2025 16:01 Відповісти
>"Це залежить не від напруги в мережі, а від потужності ваших електроприладів", - пояснили в компанії.
То есть мощность от напряжения не зависит? Потужно! Уровень образования зашкаливает.
показати весь коментар
01.07.2025 16:07 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 16:09 Відповісти
В мене, в Запоріжжі, більшу частину доби до 210в було і буде) інколи буває більше 220) те, що заважало тримати напругу на рівні 220 в до цього, буде і далі заважати її тримати на рівні 220 в, а не навіть 230.
показати весь коментар
01.07.2025 16:09 Відповісти
Зараз, як написав, стало не 208, а 216) що майже 220) читає схоже спожслужба коменти))
показати весь коментар
01.07.2025 16:11 Відповісти
Как? Добавит роботы ответственным по ТБ. Бирки с 220V на 230V переклеивать)
показати весь коментар
01.07.2025 16:11 Відповісти
От у кого українська електротехніка - тримайтесь! Холодильники, і т.д.
показати весь коментар
01.07.2025 16:12 Відповісти
У мене в будинку стоїть.«зубр»,автоматичне реле захисту і стабіоізатор.На обох вольтметри стоять,на одному цифровий,на другому стрілочний.Шось я не помітив,що напруга підвищилась.
Та я і не розумію,як її можна підвищити.Стоїть звичайний трансформатор,який має дві обмотки,високу і низьку.
Підходить 10кВ(10 000В),на виході 0,4 кВ(380В лінійна напруга,220 фазна
Вище стоїть 35/10 кВ,і так далі.
Щвідки вони взяли +10 вольт в розетці,якщо вся силова апаратура виготовоена ще на заводі під 220 вольт?
Це чергова афера для обоснування підвищення тарифів.
Як яйця по 17грн не поштучно,а в оітрах чи кілограмах.
показати весь коментар
01.07.2025 16:14 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 