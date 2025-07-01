У Києві затримали групу фальшивомонетників: підробляли долари і гривні. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили у Києві злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом $100 доларів США та 500 гривень.

За даними слідства, організатор групи залучив ще двох осіб, вони орендували будинок у Київській області, де й розмістили спеціальне обладнання для виготовлення фальшивих банкнот, передає пресслужба БЕБ.

"Для конспірації фальшивомонетники використовували підставних осіб, змінювали транспортні засоби та засоби зв’язку, а фінансові операції здійснювали через підставні реквізити", – зазначається у повідомленні.

При цьому підозрювані організували повноцінну лінію виробництва: здійснювали налаштування техніки, пробні друки, сушку плівки та перевірку якості фальшивих відтисків.

За результатами проведених у зловмисників обшуків вилучили обладнання для виготовлення фальшивих банкнот, комплектуючі матеріали, спеціальні фарби й папір, готові підроблені купюри (100 доларів США та 500 гривень), комп’ютерну техніку та мобільні телефони та 3 автомобілі.

Наразі затримано трьох осіб, їм повідомили про підозру, додали у БЕБ.













Як повідомлялося, за оцінками Нацбанку, минулого року в Україні зріс рівень підроблення банкнот гривні, порівняно з дуже низькими показниками 2022-2023 років.

Так, за підсумками 2024 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених банкнот. Найчастіше з обігу вилучалися банкноти номіналом 500 грн (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 грн (18%).