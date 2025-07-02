"Хуткопей" і "Кредитон" залишились без ліцензій: Нацбанк виключив з реєстру 5 фінансових компаній

Національний банк України відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінансовим установам.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 27 червня на підставі поданих самими установами заяв, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, установам відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ "Фінансова компанія "ХуткоПей" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ "Фінансова компанія "КредитОН" – надання коштів та банківських металів у кредит;

ТОВ "Сігмаур Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, фінансовий лізинг, надання гарантій;

ТОВ "Фінансова компанія "Альтарес Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Також, відкликано ліцензію на діяльність ломбарду:

ПТ "Ломбард Монарх" Андрус Р.Б. і Компанія" з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

"Також зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку із відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг відповідно до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, раніше Національний банк відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Аванс Кредит" з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною через російське громадянство її керівника.