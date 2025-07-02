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Новини Митниця
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Зеленський підписав закон про штрафи за приховування товарів у посилках

Зеленський підписав закон про внесення змін до Митного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Відповідний законопроєкт №10257 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 2 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 березня.

В уряді зазначали, що цей законопроєкт розробили на виконання рішень Конституційного Суду, який з різних підстав визнав неконституційними низку статей Митного кодексу, які стосувалися визначення покарань за порушення митних правил.

Зокрема, закон передбачає розділення підходів для визначення розміру штрафу в залежності від органу яким він накладається. Так, якщо рішення у справі про порушення митних правил приймається митницею, – санкція статті передбачає сталий розмір штрафу, проте в статтях, за якими відповідне рішення приймає суд, – розмір штрафу передбачає встановлення верхньої та нижньої межі, як того вимагав КСУ.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.

Крім того, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

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Також законом ️врегульовано строки розгляду скарг на постанови у справах про порушення митних правил, розширені права суб'єктів господарювання при оскарженні рішень Митниці, розширено перелік органів, які мають право здійснювати митне оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням Форми 302, а також розширені права зупиняти надання тарифної пільги (преференції) до товарів, що походять з держави, з якою Україною укладений відповідний міжнародний договір про вільну торгівлю.

Автор: 

Зеленський Володимир (2540) митниця (825) Митний кодекс (44) митний контроль (199) штраф (1136)


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Тем кому хватит ума отклеить шильдик и не класть чек в посылку с товаром это не грозит. Но зелехтората это конечно не касается. Им будет трудно.
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02.07.2025 12:00 Відповісти
Суд "може ухвалити" або "може обмежитися"…

Хто вгадає з трьох разів, від чого це залежатиме?
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02.07.2025 12:05 Відповісти
Пацює ЛІДОР, працює ... ніколи Папєрєдніка за грати заховати в компанію до Бєні.
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02.07.2025 12:31 Відповісти
Лідор небачить яйця , бакланова чернишова шоблу свою яка мародерить на усьому зате до посилок воно добралося
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02.07.2025 12:43 Відповісти
мародёру может уже почтовыми письмами пора занятся?
А в КС по продлению своих неконституционных полномочий почему утаило, просрочка-узурпатор?
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02.07.2025 13:01 Відповісти

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