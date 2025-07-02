Зеленський підписав закон про штрафи за приховування товарів у посилках

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Відповідний законопроєкт №10257 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 2 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 25 березня.

В уряді зазначали, що цей законопроєкт розробили на виконання рішень Конституційного Суду, який з різних підстав визнав неконституційними низку статей Митного кодексу, які стосувалися визначення покарань за порушення митних правил.

Зокрема, закон передбачає розділення підходів для визначення розміру штрафу в залежності від органу яким він накладається. Так, якщо рішення у справі про порушення митних правил приймається митницею, – санкція статті передбачає сталий розмір штрафу, проте в статтях, за якими відповідне рішення приймає суд, – розмір штрафу передбачає встановлення верхньої та нижньої межі, як того вимагав КСУ.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.

Крім того, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Читайте також: Кабмін дозволив Митній службі достроково відновити перевірки всіх товарів, зупинені до кінця війни

Також законом ️врегульовано строки розгляду скарг на постанови у справах про порушення митних правил, розширені права суб'єктів господарювання при оскарженні рішень Митниці, розширено перелік органів, які мають право здійснювати митне оформлення військової техніки та інших товарів, що переміщуються з використанням Форми 302, а також розширені права зупиняти надання тарифної пільги (преференції) до товарів, що походять з держави, з якою Україною укладений відповідний міжнародний договір про вільну торгівлю.