Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, – Reuters

Експорт російського газу до Європи трубопроводами у першому півріччі 2025 року впав до 8,33 мільярда кубометрів, порівняно із 15,5 мільярда кубометрів за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать підрахунки Reuters, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog.

Після того, як Україна вирішила не продовжувати п'ятирічну транзитну угоду з Москвою, термін дії якої закінчився 1 січня, наразі єдиним маршрутом для постачання російського газу до ЄС трубопроводами залишається "Турецький потік".

Постачання російського газу до Європи цим маршрутом зросли до 8,33 млрд кубометрів за пів року, це на 6,8% більше, ніж у першій половині 2024 року (7,8 млрд куб. м).

Так мало газу до Європи Росія не прокачувала з початку 1970-х років, зауважує The Moscow Times. Для порівняння: у 1975 році це було 19,3 млрд кубометрів, а у 1980 році, після операції "газ в обмін на труби" та укладання великого контракту з Німеччиною, – уже 54,8 млрд. Дані "Газпрому" та розрахунки Reuters показують, що Росія експортувала близько 63,8 млрд куб. м газу до Європи різними маршрутами у 2022 році. У 2023 році цей показник різко впав на 55,6% – до 28,3 млрд куб. м, але у 2024 році зріс приблизно до 32 млрд куб. м. На піку у 2018-2019 роках річні потоки російського газу до Європи сягали 175-180 млрд кубометрів.

Водночас експорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії у першому півріччі скоротився на 4,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 15,2 мільйона метричних тонн, свідчать попередні дані LSEG.

У тому числі експорт російського СПГ до Європи у січні-червні впав на 13% у річному обчисленні – до 7,9 мільйона тонн.

Після припинення транзитної угоди з Україною, постачання російського СПГ морем до Європи вперше перевищили обсяги експорту трубопровідним транспортом, зазначає Reuters.

Як повідомлялося, російський уряд розглядає можливість зменшення податкового навантаження для "Газпрому", який зіткнувся з обвальним падінням експорту, збитками та був змушений розпродувати майно та звільняти персонал.

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