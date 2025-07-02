Нацкомісія відмовилася продовжити термін дії інвестфонду, який об’єднує активи Порошенка

Національна комісія з цінних паперів (НКЦПФР) відмовилася продовжити на 20 років термін дії ПАТ "Закритий недиверсифікований інвестиційний фонд (ЗНКІФ) "Прайм Ессетс Кепітал", в якому зосереджені активи п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка.

Таке рішення ухвалено з огляду на застосування санкцій РНБО проти політика, вказано у постанові НКЦПФР від 27 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Порошенко Петро Олексійович скористався своїм правом за цінними паперами ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", що є розпорядженням активами і, відповідно, порушив обмеження, встановлені рішенням РНБО", – вважає НКЦПФР.

Згідно із документом, Порошенко 29 квітня ухвалив рішення продовжити строк діяльності фонду, який спливає цього року, ще на 20 років, підпис депутата на новій редакції статуту був нотаріально засвідчений 2 травня у Варшаві.

На думку компанії з управління активами ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", рішення продовжити термін діяльності фонду не є розпорядженням активами, а тому не порушує відповідну заборону РНБО, натомість НКЦПФР зайняло протилежну позицію.

"Підпис Порошенка на новій редакції статуту ПАТ(…), нотаріально засвідчений 2 травня 2025 року в м.Варшава, підтверджує, що він самостійно розпоряджався своїм правом за цінними паперами", – вважає НКЦПФР.

Окрім того, у постанові зазначено, що народний депутат мав передати належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 60 днів, однак відповідної інформації до Комісії не надходило.

Згідно із останнім річним звітом фонду за 2020 рік, він був власником або співвласником низки активів Порошенка: СК "Країна" – 49,99%, ТОВ "Телерадіокомпанія "Експрес-Інформ" – 90%, ТОВ ПІІ "Телерадіокомпанія "НБМ" – 100%, ТОВ "СОК "Монітор" – 55%, ТОВ "Телерадіокомпанія "ТРТ-ТБ" – 90%, ПАТ "Севастопольський морський завод" – 89,32%, "Міжнародного інвестиційного банку" – 50,08%, ПрАТ "Київський завод експериментальних конструкцій" – 48,28%, компанії Prime Asset Partners Limited – 100%, Feruvita S.L. – 100%, Ri-System Limited – 60,97% та ТОВ "Фірма Екран" – 5,88%.

Санкції проти Порошенка

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №81/2025 від 12 лютого увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки відомих бізнесменів, у тому числі проти експрезидента Петра Порошенка.

Зокрема, щодо Порошенка Зеленський безстроково запровадив повний перелік санкцій, у тому числі блокування активів, припинення торговельних операцій, надання електронних комунікаційних послуг, а також заборона на отримання дивідендів.

Коментуючи це рішення, Зеленський заявив, що санкції мають обмежити можливість Порошенка та інших бізнесменів "використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом".

Наразі Порошенко оскаржує оскаржує запроваджені проти нього санкції у Верховному Суді.