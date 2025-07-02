Порти Одеси та Чорноморська поскаржилися в уряд на тарифну дискримінацію з боку "Укрзалізниці". ДОКУМЕНТ

"Укрзалізниця" встановлює нерівні умови для різних портів, і це має ознаки зловживання монопольним становищем, обмежує конкуренцію та суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури.

Про це йдеться в листі, який написали оператори портів Одеси та Чорноморська очільнику Міністерства розвитку Олексію Кулебі й закликали його не підтримували цю ініціативу монополіста, передає УНІАН.

Як зазначено в листі, після змін до плану формування поїздів та скорочення тарифних відстаней із 5 квітня 2025 року для маршрутів на порт "Південний", вартість перевезень до портів "Одеса" і "Чорноморськ" зросла на $2-2,6 за тонну, а після ймовірної індексації тарифів може сягнути й $4 за тонну.

"Це створює штучно нерівні конкурентні умови для ведення експортно-імпортної діяльності в морських портах "Чорноморськ" та "Одеса", що робить їх неконкурентними в порівнянні з портом "Південний", – підкреслили оператори.

У листі акцентується, що всі три порти – "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ" – розташовані поруч, але "Укрзалізниця" свідомо складає довші маршрути до Одеси і Чорноморська й у такий спосіб штучно здорожує логістику.

"Експортери вже повідомляють, що планують мінімізувати співпрацю з цими портами в сезоні 2025/2026. Ми вважаємо, що встановлення нерівних умов з боку "Укрзалізниці" має ознаки зловживання монопольним становищем, обмежує конкуренцію та суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури", – наголосили учасники ринку.

Вони закликали міністра Кулебу та керівництво "Укрзалізниці" переглянути тарифну політику і вирівняти умови для портів, за аналогією зі світовою практикою. Як приклад вони навели США – там тарифи на залізничне перевезення до тихоокеанських портів уніфіковані, попри різницю в маршрутах у сотні кілометрів.





Раніше Федерація роботодавців транспорту України також заявила, що запровадження "Укрзалізницею" підвищувальних коефіцієнтів до залізничних тарифів залежно від напрямку фактично є формою вибіркової дискримінації, яка створює штучну нерівність між споживачами послуг залізниці та суперечить основоположним нормам антимонопольного регулювання, тому Міністерство розвитку має відхилити цю ініціативу.