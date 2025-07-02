Google зобов’язали виплатити $314 мільйонів за крадіжку даних користувачів на Android

Суд присяжних у Каліфорнії (США) зобов'язав компанію Google виплатити $314 млн за звинуваченнями в незаконному використанні даних користувачів операційної системи Android для збору інформації без їхнього відома.

Про це пише Bloomberg.

Позивачі стверджували, що Google запрограмувала телефони Android на передачу даних на сервери Google, коли користувачі не були підключені до мережі Wi-Fi. Це спричиняло витрати мобільного трафіку, який оплачували самі користувачі.

Компанія використовувала цю інформацію "для просування власних корпоративних інтересів", зокрема для створення більш цільової цифрової реклами та розширення своїх картографічних можливостей, говорилося в колективному позові, поданому ще в 2019 році.

Речник Google Хосе Кастаньєда заявив, що компанія категорично не погоджується з вердиктом і має намір подати апеляцію.

"Це рішення є ударом по користувачах, оскільки воно неправильно розуміє сервіси, які є критично важливими для безпеки, продуктивності та надійності пристроїв Android", – сказав Кастаньєда.

За його словами, передача даних, про яку йдеться в справі, необхідна для підтримки продуктивності мільярдів пристроїв Android по всьому світу, і що вона споживає менше стільникових даних, ніж надсилання однієї фотографії.

Окрім того, додав Кастаньєда, користувачі Android погоджуються на передачу даних через численні угоди про умови використання та параметри налаштування пристрою.

У квітні цього року повідомлялося, що у Великій Британії проти американської компанії Google подали колективний позов на суму 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,6 млрд) за зловживання становищем на ринку онлайн-пошуку.