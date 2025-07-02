Програми оздоровлення та безкоштовне перенавчання: Як працює програма "Метінвесту" з реінтеграції ветеранів

Зараз у компанії "Метінвест" відкрито близько 4 тис. вакансій, і це серйозний виклик для бізнесу. Щоб подолати дефіцит персоналу, працівників перенавчають для роботи за кількома спеціальностями, активно залучають жінок до професій, які раніше вважалися суто чоловічими, та розробили комплексну програму реінтеграції ветеранів, яка передбачає допомогу за всіма необхідними напрямами.

Про це розповіла представниця групи "Метінвест" Зоя Гейнце на конференції "Кадри вирішують: нова архітектура економіки відновлення", яку організував аналітичний центр We Build Ukraine.

За словами Гейнце, з 2014 року через Сили оборони України пройшли майже 11 тис. співробітників "Метінвесту". Зараз у армії служить приблизно 8 тис. працівників, а тисяча людей вже повернулися до роботи на підприємства.

Для них компанія розробила цілісну систему адаптації: на її реалізацію торік було спрямовано $250 тис., а цього року фінансування збільшили до $550 тис.

Система реінтеграції ветеранів охоплює психологічну та фізичну підтримку, допомогу з відновленням після поранень. Зокрема, приблизно 140 військовослужбовців і цивільних вже пройшли протезування та відновлення.

Окрім того, в Запоріжжі та Кривому Розі діє програма реабілітації через плавання "Вільні хвилі" від олімпійця Дениса Силантьєва.

Для ветеранів, які не можуть повернутися на попередню посаду, передбачена можливість пройти перекваліфікацію або здобути освіту в університеті "Метінвест Політехніка". Зараз там навчаються 26 ветеранів, зокрема оборонці Маріуполя в межах проєкту "Серце Азовсталі".

"Окрім роботи з ветеранами, ми паралельно працюємо з колективами. Адже не ветерани мають адаптуватися до суспільства, а суспільство – до ветеранів", – підкреслила Гейнце.

Зокрема, програму "Лідерство під час війни" пройшли понад 1100 керівників, а програму "Герої поруч" – понад 12,5 тис. працівників. Відеокурс зі спілкування з ветеранами, створений із військовою психологинею Оленою Нікольською, переглянули понад 16 тис. співробітників компанії.

Компанія "Метінвест" Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. У співпраці з проєктом "Серце Азовсталі" компанія цьогоріч започаткувала нову програму з фізичного та психологічного відновлення захисників – "Ветеранський кемпінг". У межах програми цьогоріч заплановано відновлення для трьох груп, по 12 ветеранів у кожній. Тривалість змін – 10 днів. На реабілітацію співробітників, які після служби у війську повернулися до роботи на підприємствах, компанія спрямує понад 1,6 млн грн.

Як повідомлялося, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму.

Також компанія отримала відзнаку у номінації "Місце для героїв", де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить "Метінвест" лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.