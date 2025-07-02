Фонд гарантування виставляє на аукціон активи неплатоспроможного "Комінвестбанку", що належав директору Ужгородського коньячного заводу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів АТ "Комінвестбанк", який було визнано неплатоспроможним у грудні 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Так, перший лот – колишнє відділення банку в центральній частині міста Дніпро – буде виставлено на аукціон 10 липня. Торги відбудуться у системі "Прозорро.Продажі" за англійською моделлю аукціону.

У складі лоту G22N027673 на продаж виставлено не тільки будівлю відділення банку, а і 68 одиниць основних засобів – сейфи, шафи, столи, стільці тощо.

"Офіс, загальною площею понад 140 кв. м., розміщується на першому поверсі житлового будинку за адресою: місто Дніпро, вулиця Мостова, 2. Будівля розміщується у центральній частині міста, за 500 метрів до центрального парку – Парку імені Лазаря Глоби", – сказано в повідомленні.

Активи на продаж виставляються вперше.

Для участі в аукціоні зацікавлені покупці мають подати свої цінові пропозиції до 20:00 9 липня.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Комінвестбанк".

Як повідомлялося, у грудні 2024 року правління НБУ вирішило віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. Рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням діяльності банку у відповідність до вимог законодавства.

За даними регулятора, станом на початок 2024 року "Комінвестбанк" контролював директор Ужгородського коньячного заводу Володимир Гісем. Банк має 40 відділень, головним чином на території Закарпатської області та в містах Києві, Львові, Одесі та Дніпрі.