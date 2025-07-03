Для зведення фортифікацій на Донеччині дозволять використовувати деревину зі згорілих лісів, – Шмигаль

Кабінет Міністрів дозволить використовувати для облаштування укріплень деревину з постраждалих від пожеж лісів у прифронтових регіонах.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради за участі урядовців на Донеччині.

"Фортифікації та потреби військових. Обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей. Міндовкілля готує відповідні рішення", – написав Шмигаль.

Він додав, що досі триває робота над розробкою механізму компенсації аграріям за землю, на якій облаштовані фортифікації.

"За пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати ці збитки повинна Росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Втім, Верховна Рада досі його не розглянула.

Детальніше про проблеми з будівництвом фортифікацій читайте в наших матеріалах:

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