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Новини Будівництво фортифікацій
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Для зведення фортифікацій на Донеччині дозволять використовувати деревину зі згорілих лісів, – Шмигаль

Для фортифікацій дозволять використовувати деревину зі згорілих лісів, – Шмигаль

Кабінет Міністрів дозволить використовувати для облаштування укріплень деревину з постраждалих від пожеж лісів у прифронтових регіонах.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради за участі урядовців на Донеччині.

"Фортифікації та потреби військових. Обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей. Міндовкілля готує відповідні рішення", – написав Шмигаль.

Він додав, що досі триває робота над розробкою механізму компенсації аграріям за землю, на якій облаштовані фортифікації.

"За пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати ці збитки повинна Росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який на період воєнного стану передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Втім, Верховна Рада досі його не розглянула.

Детальніше про проблеми з будівництвом фортифікацій читайте в наших матеріалах:

Будівництво фортифікацій: фірми-одноденки, "засекречені" кримінальні справи та жонглювання бюджетами обладміністрацій

Фортифікації на Сумщині: Чому жодного договору з будівництва укріплень досі не виконано

Автор: 

Кабмін (7839) ліс (303) Шмигаль Денис (1536) фортифікації (28)


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Топ коментарі
+15
Боже,яка щедрість....
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03.07.2025 14:17 Відповісти
+6
Звісно ж гарний ліс піде до тих хто ті фортифікації курірує по фінансам.
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03.07.2025 14:20 Відповісти
+5
БАТЬКО РІДНИЙ!
*****, 4 рік війни на наше знищнння я ця ж...ка морда ахтовавського лакея Zезеного забарвлення таке дозволяє. Уявить собі шо воно за рік дозволить.
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03.07.2025 14:20 Відповісти
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Боже,яка щедрість....
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03.07.2025 14:17 Відповісти
Зняли з язика.
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03.07.2025 14:21 Відповісти
БАТЬКО РІДНИЙ!
*****, 4 рік війни на наше знищнння я ця ж...ка морда ахтовавського лакея Zезеного забарвлення таке дозволяє. Уявить собі шо воно за рік дозволить.
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03.07.2025 14:20 Відповісти
Добре хоч кацапів дозволили вбивати ще на початку війни.
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03.07.2025 14:25 Відповісти
Звісно ж гарний ліс піде до тих хто ті фортифікації курірує по фінансам.
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03.07.2025 14:20 Відповісти
не партесь - обгоріла деревина навіть краще зберігається в землі

реально з залізобетону треба фортифікацію робити, а не з палок

.
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03.07.2025 14:28 Відповісти
Залізобетон піде по призначенню, а ця бутафорія буде й так стояти роками.
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03.07.2025 14:30 Відповісти
Тобрук (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Tobruk, Tobruk-Stand, Ringstand) - малый наземный или подземный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD бетонный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A2 ДОТ типа «Regelbau 58a-D», предназначенный для ведения кругового огня.

Толщина стен и перекрытий составляет 40 см. На постройку бункера требовалось 11 кубических метров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD бетона.

В верхней части располагается поворотный круг диаметром 80 см для установки орудия, что позволяет вести огонь практически в любом направлении.
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03.07.2025 14:36 Відповісти
на Донеччині ці фортифікації мали бути ще років мінімум 3 назад

ахметовський холуй шмигаль підтримує дозу зельоного поносу в ефірі для 73% охлосу
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03.07.2025 14:21 Відповісти
Довго думали щоб таке «покращення» дозволити? До цього кримінальну статтю давали військовим за використання горілої деревини?
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03.07.2025 14:24 Відповісти
по ціні нової, гроші на яку були виділені, але згоріли в пламєні чєргової боротьби з корупцією!
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03.07.2025 14:26 Відповісти
Дякую,дуже дякую. Ми коли робили собі позиції у Синьківському лісництві під Купянськом у 23 і не думали що викорстивувать дерево дозволять тільки у 25.
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03.07.2025 14:27 Відповісти
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03.07.2025 14:29 Відповісти
тепер фортифікації мають бути на ВСЬОМУ Лівобережжі .. Донеччина вже пізно

але ж мета зельоних гнид не захист України ..а її здача
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03.07.2025 14:31 Відповісти
Троха запіздав
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03.07.2025 14:36 Відповісти
щоб всі "зелені грабіжники" жили в "апартаментах із обгорілої деревини"
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03.07.2025 15:00 Відповісти
А коли дозволять використовувати ЛАЙНО?!
Ааааа.....
Вже у 2019-му ДОЗВОЛИЛИ!
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03.07.2025 15:40 Відповісти
Нова схема
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03.07.2025 15:42 Відповісти
Дозволяє ***"хворост собирать Десь це вже було
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03.07.2025 16:07 Відповісти

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