У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 3 липня, у Києві введені обмеження руху вантажного транспорту через спеку.

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – сказано в повідомленні.

У Патрульній поліції нагадали, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, обмеження руху вантажівок у спекотну погоду передбачені законами "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", а також постановою Кабміну № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування".