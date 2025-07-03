БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
141 1

У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

У Києві обмежили рух вантажівок через спеку

Сьогодні, 3 липня, у Києві введені обмеження руху вантажного транспорту через спеку.

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – сказано в повідомленні.

У Патрульній поліції нагадали, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, обмеження руху вантажівок у спекотну погоду передбачені законами "Про дорожній рух" та "Про автомобільні дороги", а також постановою Кабміну № 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування".

Автор: 

авто (4201) дороги (1589) спека (17) транспорт (527) патрульна поліція (24)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Іспанії температура і до 40* доходить і жодній дорозі ніц немає. А у нас каблуки треба витягувати зі смоли. Техноложіяяя!
показати весь коментар
03.07.2025 15:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 