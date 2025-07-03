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Новини
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В Україні офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами. Які його функції?

В Україні офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами

В Україні офіційно розпочало діяльність Державне агентство з управління резервами України (ДАУР). Його основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

"ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем. Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій", – сказав заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У Мінекономіки нагадали, що ДАУР уже здійснив основні необхідні організаційні кроки:

  • зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;
  • затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис,
  • призначено 20 державних службовців, що становить 30% вакансій штатного розпису ДАУР.

Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Верховна Рада ухвалила новий закон "Про державні резерви", який передбачає реформу системи державного матеріального резерву.

На виконання нового закону у вересні 2024 року Кабмін вирішив ліквідувати старе Державне агентство резерву та створити нове Державне агентство з управління резервами України.

Автор: 

Держрезерв (102) Мінекономрозвитку (2028)


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Фунції його відомі - годівниця для чиновників, та відмазка від мобілізації.
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03.07.2025 16:05 Відповісти
Скільки ще агенцій буде створено під члена?
А є ще резерви? Чи все вже вкрадено до ДАУР.
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03.07.2025 16:06 Відповісти
А в чому реформа?
Торік я думав що то є ІБД. Старі штатні одиниці ліквідують ( що б крайніх не знайти) нові створять, з новопризначених візмуть "взнос" у крипті або іноземній валюті...
Все як завжди
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03.07.2025 16:07 Відповісти
Чернишова туди ще одну посаду дати до міністра нацєдності
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03.07.2025 16:10 Відповісти
В Україні офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами. Які його функції?
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03.07.2025 16:11 Відповісти

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