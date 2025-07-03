Євросоюз інвестує 2,8 мільярда євро в транспортні проєкти. Один із них – український

Європейська Комісія обрала 94 транспортні проєкти для отримання майже 2,8 млрд євро грантів ЄС у рамках Механізму об'єднання Європи (CEF). Частину фінансування отримає Україна.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Там зазначили, що модернізація залізниць, внутрішніх водних шляхів та морські маршрутів у транс'європейській транспортній мережі (TEN-T) не лише допоможуть краще з'єднати європейські регіони та міста, але й зроблять внутрішній ринок ЄС більш конкурентоспроможним та стійким.

Серед проєктів, спрямованих на транспорту інфраструктуру ЄС, Євросоюз також продовжує реалізовувати проєкти з покращення залізничного сполучення та пунктів перетину кордону між Словаччиною та Україною, а також між Румунією та Молдовою.

Підтримка ЄС допоможе Україні перейти на стандартну залізничну колію ЄС, що сприятиме безперебійному транскордонному залізничному сполученню та активізує регіональну торгівлю.

Програма CEF Transport на 2021-2027 роки має загальний бюджет у розмірі 25,8 млрд євро. Вона доступна для фінансування проектів у всіх державах-членах Євросоюзу, а також в Україні та Молдові – двох асоційованих країнах CEF.

Із урахуванням поточного вибору 95% цього бюджету вже розподілено.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" внесла зміни в розклад руху поїздів, які прямують до Закарпаття, через прокладання євроколії між Чопом та Ужгородом.

"Укрзалізниця" в 2023-2024 роках почала реалізовувати програму розбудови в Україні колії євростандарту, яку розпочали із будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

Для цього планували перекласти 8,3 км широкої колії, вирівнюючи її на перегоні Струмківка – Чоп, а паралельно укласти євроколію. У підсумку, між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435. Загальна вартість проєкту 1,3 млрд грн, 50% фінансується з фонду ЄС Connecting Europe Facilit (CEF).