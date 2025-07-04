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Наслідки прохолодної весни: Темпи жнив відстають від минулорічних у 4 рази

Темпи жнив відстають від минулорічних у 4 рази

Станом на 4 липня аграрії намолотили 865,7 тис. тонн зернових і зернобобових із площі 331,9 тис. га.

Жнива розпочалися вже у дев’яти областях України, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зокрема, вже намолочено:

  • пшениці – 277,8 тис. тонн з площі 107,4 тис. га;
  • ячменю – 501,2 тис. тонн на площі 176,6 тис. га;
  • гороху – 83,8 тис. тонн на площі 47,2 тис. га.

Лідер зі збору зернових та зернобобових Одеська область.

Крім того, сільгосптоваровиробники Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га.

Для порівняння, станом на 5 липня 2024 року в Україні жнивували аграрії дванадцяти областей, які намолотили 3,7 млн тонн нового врожаю із 1 154,3 тис. га, зауважує Інтерфакс-Україна.

Зокрема, пшениці 1,62 млн тонн із 482,2 тис. га, ячменю 1,56 млн тонн із 402,7 тис. га, гороху – 166,4 тис. тонн із 82 тис. га, ріпаку – 285,9 тис. тонн із 186,9 тис. га, сої – 0,3 тис. тонн із 0,2 тис. га.

Автор: 

аграрії (1350) зерно (1892) Мінагрополітики (1384) урожай (526) зернові (1162)


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минулий рік база для порівняння, але не зразок
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04.07.2025 12:47 Відповісти

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