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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло два підпільних онлайн-казино у Києві. Організаторам загрожує лише штраф. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло два підпільних онлайн-казино у Києві

Нелегальні гральні заклади працювали у Голосіївському та Деснянському районах, передає пресслужба БЕБ.

За даними слідства, роботу підпільних онлайн казино без ліцензій організували мешканці столиці.

Під час обшуків у межах кримінального провадження детективи вилучили компʼютерну техніку.

"Двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – організація та проведення азартних ігор без ліцензії. Слідство триває. Киянам може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 000 грн до 850 000 грн", – додали у БЕБ.

БЕБ знайшло два підпільних онлайн-казино у Києві
БЕБ знайшло два підпільних онлайн-казино у Києві
БЕБ знайшло два підпільних онлайн-казино у Києві

Як повідомлялося, наприкінці червня детективи БЕБ викрили та припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів у різних районах Одеси.

Наприкінці травня детективи БЕБ викрили ще одну мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Тоді детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.

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