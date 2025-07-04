Росіянам можуть відключити останні картки Visa та Mastercard

Центробанк Росії запропонував обмежити термін дії карток платіжних систем, які не входять до його реєстру. Серед них – карти провідних міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, що залишилися у росіян, випущені до розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Про це пише The Moscow Times.

Обидві платіжні системи пішли з Росії невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Їхні картки перестали прийматися за кордоном, але в Росії продовжували працювати. Після перших санкцій за окупацію Криму Центробанк РФ створив у Росії Національну систему платіжних карток (НСПК) і зажадав, щоб російський трафік йшов через неї.

Visa і Mastercard були проти, але зрештою погодилися. Щоб після їхнього виходу з РФ у березні 2022 року росіяни не залишилися без звичних карт, російському Центробанку виявилося достатньо рекомендувати банкам продовжувати термін їхньої дії або навіть зробити його необмеженим.

Покінчити з цим російський ЦБ вирішив у рамках боротьби із шахрайством. Щоб обмежити дропперство (переведення в готівку або відмивання грошей з використанням безлічі карток у однієї людини), голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна запропонувала обмежити кількість карток у однієї людини. Для цього російські Мінфін та ЦБ задумали створити єдиний реєстр обліку карток.

Зараз російський Центробанк оцінює, як саме складати реєстр і скільки карт може бути у росіян.

За три з лишком роки росіяни перейшли на російські карти "Мир", які випускає НСПК. До початку великої війни вони не користувалися популярністю, і їх насаджували зверху: зарплати бюджетникам та соціальні виплати стали зараховуватись лише на "Мир". Усередині Росії для користувачів не було різниці, але Visa та Mastercard можна було розплатитися за кордоном.

Однак тепер ця перевага зникла. Більше того, Visa та Mastercard російських банків за кордоном не діють, а "Мир" у деяких країнах, що популярні в російських туристів, приймають.

Аналітики на ринку називають метою пропозиції Центробанку РФ "уніфікацію та поступове виведення з обігу карт, які формально продовжують використовуватись, але давно не обслуговуються на міжнародному рівні".

Як повідомлялося, в березні 2022 року внаслідок санкцій, накладених на російські банки, платіжні системи США Mastercard та Visa заблокували кілька фінансових установ Росії у своїй мережі.

За кілька днів компанії Visa Inc. та Mastercard оголосили про призупинення своєї діяльності в Росії.

На початку березня того року Mastercard заявила про зупинення роботи в Росії.

Із 10 березня картки Mastercard, випущені в Росії, перестали працювати за кордоном та прийматися до оплати в іноземних інтернет-магазинах.

За підсумками 2021 року Mastercard отримала близько 4% виручки з Росії.