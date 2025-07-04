В Україні хочуть спростити умови для вступу до "клубу білого бізнесу". Які зміни пропонуються?
До Верховної Ради подано новий законопроєкт щодо вдосконалення правового режиму Території високого рівня податкової довіри (так званого "клубу білого бізнесу").
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Ми врахували пропозиції підприємців і запропонували гнучкіші умови доступу до цього режиму", – зазначив Гетманцев.
Зокрема, в планах – наступні зміни:
- пом'якшення вимоги щодо "відсутності фактів порушення податкових обов'язків щодо подання звітності" – дозволяється наявність штрафів у межах однієї мінімальної зарплати (8 тис. грн), за умови їх сплати,
- урегулювання розрахунку зарплатного критерію для платників, які мають унікальний КВЕД у межах регіону або країни,
- доопрацювання показника рівня сплати ПДВ – з метою розширення кола платників, для яких об'єктивно не має застосовуватися цей критерій,
- урегулювання процедури перевірок – якщо перевірка вже розпочата, діють чіткі правила,
- поширення загальної преференції щодо непроведення документальних планових перевірок платників податків, включених до Переліку, також на платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції,
- прозорість структури власності – обов'язкова наявність даних про кінцевого бенефіціара та відсутність відмітки про можливу недостовірність такої інформації в Єдиному державному реєстрі,
- уточнення порядку розрахунку податку на прибуток – для більш об'єктивної оцінки.
Як повідомлялося, до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "Клубу білого бізнесу" – за підсумками травня цього року увійшли майже 9,8 тис. суб’єктів господарювання.
Що відомо про "клуб білого бізнесу"?
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:
- мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;
- скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;
- істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
- кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.
Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.
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