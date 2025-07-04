Обсяг ввезених на митну територію України товарів за рік зріс на 28%. Скільки отримав бюджет?

За червень 2025 року на митну територію України було ввезено 3,07 млн тонн іноземних товарів, що на 28,7% більше, ніж у червні 2024 року (2,39 млн тонн).

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Водночас у структурі ввезених товарів частка оподаткованого імпорту зменшилась з 92% у червні 2024 року до 83% у червні 2025 року.

У митний режим "імпорт" зі сплатою митних платежів поміщено 2,55 млн тонн товарів, що на 16,1% більше ніж у червні 2024 року (2,20 млн тонн).

До бюджету перераховано податків у еквіваленті $1,36 млрд, що на 21% більше, ніж у червні 2024 року ($1,13 млрд).

Серед факторів, що суттєво вплинули на рівень надходжень митних платежів у червні 2025 року в Держмитслужбі назвали наступні:

зростання обсягів імпорту товарів, які мають низький рівень оподаткування при одночасному зменшенні обсягів імпорту товарів з високим рівнем оподаткування,



зниження світових цін на окремі види сировинних товарів та вартості міжнародних перевезень,

невідповідність "бюджетного" (45 грн/$1) та фактичного (41,58 грн/$1 у червні 2025 року) валютного курсу – оціночні недонадходження звітного місяця склали 4,68 млрд грн,

зростання пільг зі сплати митних платежів, наданих при імпорті товарів: у червні 2025 року, у порівнянні з червнем 2024 року, обсяги пільг зі сплати митних платежів зросли на 41%, або на 8,06 млрд грн.

Зазначені чинники поряд із постійними обстрілами виробничих потужностей українського бізнесу та логістичної інфраструктури негативно вплинули на рівень надходжень податків до бюджету.

"Загалом у червні 2025 року надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 56,88 млрд грн, що на 1,29 млрд грн більше, ніж у травні 2025 року та на 10,23 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року", – підсумували в Держмитслужбі.

Як повідомлялося, у червні 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 234,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.