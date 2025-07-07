Борги російських компаній за страховими внесками за рік злетіли вдвічі

Заборгованість російських компаній зі страхових внесків – тобто відрахувань на пенсійне та медичне забезпечення співробітників – за період із січня по березень 2025 року зросла на 22% і досягла 352 млрд руб., тоді як станом на червень 2024 року ця сума становила майже вдвічі менше – 179 млрд руб.

Про це свідчать дані Рахункової палати РФ, передає The Moscow Times.

Основна причина зростання заборгованості – погіршення фінансового стану підприємств на тлі високих ключових ставок. Особливо це торкнулося малого та середнього бізнесу.

Як зазначають аналітики, компанії в таких умовах насамперед спрямовують оборотні кошти на поточні потреби – виплату зарплат, оренду, закупівлі – тоді як страхові внески відходять на другий план.

При цьому в 2025 році в Росії очікується уповільнення економічного зростання, а в низці галузей можливий спад, що посилить ситуацію та призведе до подальших затримок у сплаті внесків.

Додатковим чинником є ​​зростання неформальної зайнятості та "сірих" схем оплати праці, коли частина зарплати видається неофіційно з метою мінімізувати податкове навантаження. Водночас загалом по економіці рівень зарплат продовжує зростати, а разом із ним і розмір обов'язкових страхових відрахувань, що посилює тиск на бізнес.

Окрім того, прагнучи зменшити виробничі витрати, російські компанії скорочують штат і передають функції на аутсорсинг або наймають співробітників через сторонні організації. У разі зобов'язання зі страхових виплат лягають на посередників, які не завжди виконують їх вчасно чи повному обсязі.

Зростання боргів компаній із внесків становить потенційний ризик для стабільності бюджету Соціального фонду Росії, особливо якщо тенденція збережеться у другому півріччі. Хоча за підсумками першого кварталу 2025 року доходи СФР перевищили витрати на 200 млрд руб., стійкість Фонду багато в чому забезпечується за рахунок трансфертів із федерального бюджету.

Наслідки збільшення заборгованості можуть бути системними. По-перше, це скорочує ресурси для виплат пенсій, допомог та інших соціальних зобов'язань – особливо якщо темпи зростання виплат не відповідатимуть рівню надходжень. По-друге, зростає навантаження на сумлінних платників податків. У довгостроковій перспективі така ситуація може підірвати стабільність страхової системи та знизити рівень соціальної захищеності громадян.

Раніше стало відомо, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

До того повідомлялося, що малий та середній бізнес у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки – за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.