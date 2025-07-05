Інвестиційний гігант BlackRock припинив пошук інвесторів для відновлення України після перемоги Трампа, – Bloomberg

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock Inc. припинила пошук інвесторів для багатомільярдного Фонду відновлення України на початку цього року.

На це рішення вплинула перемога Дональда Трампа на виборах США та зміна ставлення американського уряду до України, передає Bloomberg із посиланням на джерела.

За даним співрозмовників агентства, Фонд під управлінням BlackRock був близький до отримання початкових інвестицій від організацій, що підтримуються урядами Німеччини, Італії та Польщі.

Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу та зростання невизначеності щодо майбутнього України.

Речник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році та наразі не бере участі в "жодному активному" проєкті з українським урядом.

"Єдині розмови, які впливають на наше прийняття рішень, – це розмови з нашими клієнтами", – додав речник.

Кілька співрозмовників Bloomberg розповіли, що BlackRock мала представити цей фонд в під час Конференції з відновлення України, яка має відбутися 10-11 липня у Римі за участі прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні та Володимира Зеленського, хоча точні терміни так і не були оприлюднені.

Джерела агентства додали, що наразі Франція працює над пропозицією щодо фонду, який має замінити скасовану ініціативу BlackRock, але незрозуміло, наскільки ефективним буде новий план без підтримки США.

Що відомо про співпрацю України та BlackRock

Ще на початку травня 2023 року президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. Зокрема, сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

У січні 2024 року заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма припускав, що презентація Фонду розвитку України (UDF), який створюється у співпраці з інвесткомпанією BlackRock та інвестбанком JP Morgan, може відбутися ближче до Ukraine Recovery Conference-2024, запланованої на червень минулого року у Берліні.

У березні минулого року віцепрезидент інвесткомпанії BlackRock Inc Філіп Хільдебранд розповідав, що Фонд розвитку України (UDF) планує забезпечити $15 мільярдів фінансування для проєктів в Україні за підтримки держав-партнерів і глобальних ринків капіталу.

За його словами, Фонд розвитку України планував залучити щонайменше $500 мільйонів від окремих країн, банків розвитку та інших грантових установ, а також $2 мільярди від приватних інвесторів.

Віцепрезидент BlackRock розповідав, що планувалося створити одне з найбільших державно-приватних співробітництв, подібних до німецького KfW, створеного після Другої світової війни, або Партнерства фінансування клімату, започаткованого між BlackRock і кількома урядами у 2021 році.